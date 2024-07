Gràcies al personal de la residència Sant Andreu

En nom de tota la meva família volem agrair a tot l’equip de la Residència de Sant Andreu de Manresa la seva professionalitat, tracte i tacte que tenen tant amb els avis com amb les famílies. Hem compartit moltes coses durant aquests nou anys, i ens heu ajudat i fet costat en situacions molt complicades. Vau fer un esforç gegant per omplir amb efecte els nostres buits durant la pandèmia. La feina que feu és duríssima i no esteu gens valorats. Treballar amb gent gran no és gens fàcil. Sou vosaltres qui us passeu més hores amb els nostres, en el nostre cas la mare . Veure-la feliç, veure-la estimada, veure com tothom es preocupava si a ella li passava res... no té preu.

Aquests últims mesos va fer un canvi espectacular, participava en totes les activitats que podia. No parava de pintar, pintar i pintar... A la seva manera s’acomiadava de tothom que apreciava i estimava amb un dibuix... i no parava de somriure. Familiars i treballadors del centre, tots tenim diversos detalls de la mare.

La mare va entrar a la residència el dia 14 de febrer del 2015, i va morir aquest 13 juliol. La família no tenim paraules per agrair com la van cuidar fins al final, a ella i a nosaltres. Són moments delicats, complicats de viure i que costen molt de gestionar. I sincerament el tacte i tracte que van tenir amb la meva germana i amb mi...no es paga amb diners...

Acompanyar-nos en aquests moments tan difícils... veure com tots la venien a veure... com els afectava veure-la marxar, alguns havien acabat el seu torn o feien vacances i ens trucaven per preguntar com evolucionava... et deixa sense paraules... De pensar-hi se’m posa la pell de gallina. Els sortia de dins!

La mare ens va deixar al seu ritme, al seu pas lentament... i va decidir volar la matinada del dissabte acompanyada de la meva germana i amb mi, juntes les tres. La mare és la mare i ens va costar molt deixar-la volar. Ens ha deixat un gran buit.

El més valuós que té el personal de la residència Sant Andreu és la grandesa humana. Hem conegut a persones espectaculars, que portarem sempre dins nostre, i que amb les que continuarem tenint contacte.

Gràcies per haver-nos posat fàcil tots aquests anys i sobretot els últims moments viscuts que han sigut tan delicats per a nosaltres