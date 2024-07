Quan perdre és un mèrit

La «nostra» política bascula aquest final de temporada entre l’avorriment més absolut, Puigdemont i les emocions fortes dels descobriments a dins d’ERC. Els cronistes assistim atònits a l’autodestrucció en directe d’aquest partit. Les seves batusses a la Segona República, l’escissió del PI del Colom i la Rahola o la trencadissa entre Carod-Rovira i Puigcercós ara queden com a anècdotes entre diplomàtics de carrera. Les accions de falsa bandera contra els germans Maragall amb l’Alzheimer o el ninot de l’Oriol Junqueras penjat a un viaducte del seu poble aboquen a l’històric partit de dret cap a ser un partit menor, trencat en mil bocins, o desapareixent. Semblen patir una maledicció cíclica.

Enmig d’aquest camp de mines plantades per ells mateixos, els dirigents actuals d’aquest partit i els quatre-cents càrrecs acompanyant des de cadires molt ben remunerades encaren un acord quasi fet amb el PSC i el PSOE. Tot al mateix temps. Més enllà de les concessions «per Catalunya» (ens ho vendran la setmana propera als mitjans) faran un «tot pels sous» investint a Salvador Illa. Un altre que apunta maneres d’encarregat de ferreteria fent de President de la Generalitat. De fet, és una dinàmica convertida en un patró durant decennis.

De gestories va la cosa. Al principi, Jordi Pujol ens feia creure part d’un estat de debò. Era rebut en audiència per l’emperador del Japó o la reina d’Anglaterra el visitava a la plaça de Sant Jaume. De les seves filípiques abrandades vàrem passar al catalanisme federal de Pasqual Maragall. Després va arribar la grisor profunda. El poder polític català es convertia una gegantina gestoria ineficaç i queixosa. Cada dia més costosa.

Entretinguts els de Barcelona negociant, la reentrada dels del Berguedà serà per preparar els canvis a la delegació local dels gestors administratius en cap: el Consell Comarcal. El president actual deixarà el càrrec a finals d’any per un pacte de mandat. La prova empírica del que són és el deforme balanç fet pel sortint: «tres licitacions fetes, dos contractes grans, repensar l’agència econòmica, pla d’ordenació per a funcionaris, contenció de la despesa i estudi per municipalitzar l’abocador». I remata: «I pagar la meitat d’una etapa de la Volta ciclista».

En un pacte tipus piconadora (setze contra tres) el nou president serà precisament un membre del partit ara en combustió total: Moisès Masanas. Després de deixar l’alcaldia de Saldes en mans familiars per ser cap de llista d’ERC a Berga (quedant últim), amb els acords obtinguts fa un any serà investit com a primer càrrec polític de la comarca. Acredita escassos resultats fent de regidor d’Hisenda. Hauria d’acompanyar a Marta Rovira a les negociacions amb els socialistes. No recordo un cas similar de tant èxit amb tan poc resultat electoral.