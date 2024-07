Retorn, traspassos i manca de pluja

S’ha parlat tantes vegades de la possible tornada de Carles Puigdemont que ja ningú no sap si realment pot ser que torni aviat o bé si haurà d’esperar encara una bona temporada. L’aplicació de l’amnistia sembla que hauria de facilitar el retorn de qui era president de la Generalitat l’octubre de 2017. Però també és evident que alguns estaments judicials estan disposats a fer tot el que puguin per castigar l’atreviment que va tenir el president Puigdemont per declarar en aquell moment la independència de Catalunya, malgrat que després de proclamar-la, Puigdemont mateix en va suspendre la vigència per tal d’intentar arribar a una entesa amb el govern espanyol. Una entesa que, evidentment, no es va produir sinó que, al contrari, l’Estat va respondre amb la ràpida aplicació de l’article 155 de la Constitució, que va anul·lar l’autonomia de Catalunya, destituir el seu govern legítim i dissoldre el Parlament català. Per tot plegat, hi ha àmbits judicials que no dubtarien gens a promoure la detenció immediata de Puigdemont si s’atrevia a creuar la frontera. Segur que ell mateix ho té molt en compte. Però també és cert que una detenció i empresonament de Puigdemont aixecaria una sobtada reacció de suport molt notable a tot el país i que alhora repercutiria directament en el govern del PSOE, que quedaria en una situació molt difícil de superar.

Un altre tema de comentari, ben carregós i repetitiu, el trobem una vegada més en el marc de les inacabables estires i arronses que comporten habitualment les negociacions de qualsevol matèria que s’hagi d’acordar entre representants polítics catalans -siguin del partit polític que siguin- i els seus interlocutors de l’Estat. Un exemple evident és la qüestió del possible o hipotètic traspàs de Rodalies. Teòricament, les converses en aquest àmbit ferroviari ja fa temps que van començar, però com sempre tot va força a poc a poc. La qüestió afecta directament la línia R4, que és justament la que passa per Manresa. Segons informació oficial, en el mes de febrer d’enguany ja es van constituir els grups de treball que s’han d’encarregar dels traspassos de cada línia. Però fins ara, segons les darreres dades conegudes, no sembla que el traspàs efectiu de la R4 sigui previsible en un termini curt. Tot va a una velocitat limitada, que no concorda gens amb el fet que es tracti d’un mitjà de transport, el traspàs del qual hauria de contribuir precisament a la rapidesa i qualitat de les comunicacions del país.

Com és habitual a finals de juliol, les converses més freqüents no tracten de política sinó de les vacances, del temps que fa i de la calor. I, tal com era de preveure, de constatar que segueix sense ploure gaire i que, per tant, segurament d’aquí a poc tornarem a sentir a parlar de la manca de pluja com a problema general. Segons les dades que es publiquen, a finals de juny es va arribar a superar el 37% de la capacitat dels embassaments (a principis de març només s’arribava al 15%) però darrerament ha començat una nova davallada, precisament en un moment en què la previsió de pluja segueix sent força pessimista. Per tant, si no plou aviat, de seguida tornarà a aparèixer el problema de la sequera, de la manca d’aigua per als conreus i de la necessitat d’estalviar-ne tanta com es pugui a nivell domèstic. Res de nou respecte del que ja es demanava de fer pocs mesos enrere.