Riner i Olius

El meu comentari el baso en dos fets. El primer és haver llegit que el govern espanyol destinarà a Catalunya 27,8 milions d’euros a 11 projectes d’ajuntaments catalans per a l’impuls del seu patrimoni històric. En concret, a la demarcació de Lleida són dos projectes, un dels quals, a qui destina 2.733.769 euros serà per a l’Ajuntament de Riner, amb l’objectiu de rehabilitar i restaurar la Casa Gran del Miracle, «un projecte que uneix patrimoni, cultura i música barroca al conjunt monumental».

Em cal felicitar a l’Ajuntament de Riner per aquesta concessió. En els últims anys, han destacat per un gran grau de compromís en el complex del Miracle.

El segon fet, ha tingut lloc aquest últim cap de setmana. Val a dir que amb el meu marit vam estar durant setze anys els encarregats de tenir cura del conjunt monumental d’Olius. Església, cementiri i encontorns. I hi vàrem establir un vincle emocional. Les circumstàncies de l’edat han fet que des de fa gairebé dos anys, ens haguem restablert a Manresa. Aquest dissabte, per un sopar de veïns vam tornar a Olius. I val a dir que ens va produir una gran tristesa. El motiu és l’abandonament de tot l’entorn: la vegetació – tot i tenir en compte l’època de sequera- fa pena. El cementiri poc cuidat. I el més important és que l’església amb la seva cripta -única a Catalunya- resta tancada. La comparació amb l’Ajuntament de Riner és clara. A l’actual corporació d’Olius, el que nosaltres valorem tant, i és tan important en l’aspecte patrimonial, no li importa gens -per dir-ho amb bones paraules. Crec que no hi ha cap mena de sensibilitat cultural. I potser s’ho haurien de plantejar, si no volen quedar com uns analfabets en aquest aspecte.