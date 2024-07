Siguem orgullosament velles

Les persones, quan està a punt de jubilar-se, tenen un sentiment agredolç. Per una banda, esperen il·lusionades gaudir d’un merescut descans, després d’haver contribuït molt temps a la societat amb el seu treball, però, per altra banda, tenen certa recança, perquè passaran a formar part del col·lectiu de persones grans i seran els destinataris d’un munt de missatges benintencionats que, amb l’objectiu de protegir-los, els tractaran de persones vulnerables.

D’ara endavant, hauran de tenir cura de passar per l’ombra i de beure aigua quan fa calor, per no deshidratar-se. Segons els mossos d’esquadra, en ser afectats per la bretxa digital, hauran d’estar més atents a les estafes informàtiques. Se sentiran pressionats socialment a ser autònoms, a fer activitats culturals i a practicar ioga o gimnàstica dolça... Veuran com la mateixa Generalitat definirà el «Servei d’Atenció Domiciliària» (SAD) de forma edatista, adreçant-lo textualment «a les persones per la seva edat, dependència o discapacitat». En altres serveis de l’administració detectaran l’edatisme en el seu nom, com el mal anomenat «Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa del Bages» (SEAV), que inclou tota la vellesa, malgrat que es dedica únicament a les persones grans que reben maltractaments.

En resum, seran la diana contínua d’inputs en els quals es generalitza i s’estigmatitza totes les persones grans, associant-les amb la vulnerabilitat, malgrat que la majoria mai seran dependents i, si algunes hi arriben, generalment en seran durant un període curt de les seves vides.

Davant d’aquest panorama, s’entén perfectament que la gent fugi d’acceptar-se com a persona gran i qualsevol excusa els sigui bona: pensar que encara són joves d’esperit, autoanomenar-se sèniors, defensar que la seva edat biològica és menor que la cronològica...

De res els servirà, però, fugir de la realitat. Per molt que s’hi resisteixin estaran encasellats per la seva edat en un col·lectiu estereotipat, falsament homogeni, que els associarà a tots amb la imatge de persones vulnerables, dependents, amb mancances físiques i mentals, que pateixen solitud... i maltractaments.

No hi ha cap sortida individual a l’edatisme que patim la gent gran, perquè és estructural i està profundament arrelat a la societat i, també, en el nostre pensament. Únicament podem fer-hi front prenent consciència que som un col·lectiu discriminat i, de la mateixa manera que ha fet el moviment feminista, lluitar conjuntament, malgrat la nostra diversitat, per fer respectar els nostres drets.

El camí que tindria més força emancipadora seria canviar la nostra autopercepció, abandonant l’autoedatisme i empoderant-nos, deixar de demanar que se’ns tractin bé, per exigir que es respecti els nostres drets, ser intransigents en l’eliminació del llenguatge i de les actituds edatistes i sentir-nos orgullosos d’envellir. I una bona manera d’iniciar-lo, encara que pot semblar anecdòtic, seria reivindicar-nos orgullosament com a persones velles, resignificant aquest concepte, depurant-lo d’estereotips negatius.