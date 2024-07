El tren, aquella necessitat

La mobilitat de Manresa, el pla de Bages i bona part de municipis i comarques despertaria molt més interès si el tren funcionés millor. En un moment en què cal reduir de manera notable la mobilitat en vehicles particulars, aquesta Catalunya de l’interior del país encara està molt lluny de tenir uns bon nivells d’usuaris de ferrocarril, que funcionen amb energies més netes que no pas els vehicles privats, sembla. Quan el país està reclamant inversions en rodalies ho està enfocant, sobretot, en tenir un millor sistema de comunicació ferroviària a l’entorn de Barcelona. Però Manresa, Igualada, el Bages i l’Anoia (i ja no parlem de comarques com el Berguedà que van veure com van perdre el tren i tenen nul·les possibilitats de recuperar-lo, a hores d’ara), aquestes comarques, en queden al marge. No és que no hi hagi inversions previstes, que n’hi ha o n’hi haurà, sinó que són insuficients per poder dir que en aquest trosset de país tenim resolta la comunicació amb tren. Ni de tros. Ara, la Generalitat planteja transformar un tram de la vella via de la potassa de Sallent en tren de passatgers per al tram Santpedor-Manresa. Seria la primera notícia en positiu en anys, tot i que és un servei difícilment viable per manca de massa crítica. El tren de la Catalunya central, per ser útil, eficient i que surti a compte per a l’explotador del servei requereix un gir copernicà.