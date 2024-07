Vint-i-dos cims

L’estiu és sinònim de ganes de desconnectar, de bonança i de més temps lliure, i una bona manera d’aprofitar-lo és gaudint de la natura –un plaer econòmic i reparador, que ens connecta amb les nostres arrels com a espècie–. En aquest sentit, la gent de la Catalunya Central estem de sort: tenim una gran diversitat de destinacions de muntanya a tocar. La prova és que, en el llistat dels 50 pics ‘essencials’ de Catalunya que la Federació d’Entitats Excursionistes (FEEC) ha inclòs en el projecte «100 cims», n’hi ha 21 situats a les nostres comarques –el 42% del total!

La iniciativa 100 cims convida a conèixer el país a través de l’excursionisme, i ens planteja –sense afany competitiu– el repte de coronar 100 de les muntanyes més representatives de Catalunya i Andorra, d’entre un total de 522 de referència. Jo proposo una adaptació local del desafiament, que podríem anomenar «projecte 22 cims»: descobrir la riquesa geogràfico-muntanyenca del Berguedà i fer salut pujant als 22 cims berguedans seleccionats en el grup de 522 de la FEEC, en el període de temps que cadascú cregui oportú. O, almenys, proposar-se conquerir els 7 d’entre ells que s’han qualificat d’«essencials»: Cap de la Gallina Pelada, Cap del Verd, Cogulló d’Estela, Comabona, La Tosa, Penyes Altes i el Pollegó Superior.

Entre els 22 cims en qüestió n’hi ha per a totes les condicions físiques i preferències: des dels més modestos –els 682 metres d’altitud del Serret de la Madrona– fins als més alts –els 2604 metres del Pic de Costa Cabirolera–; des dels més visitats –el Pollegó superior al Pedraforca i el Cap de la Gallina Pelada– fins als més desconeguts.

On estan? Al nord del Berguedà, en la frontera amb la Cerdanya, hi trobem els de les serres de Cadí i Moixeró (que formen part del Parc Natural del mateix nom), el Puig d’Alp i Puigllançada. A l’est de la comarca, hi ha els de les serres de Catllaràs i Rasos de Tubau. I a l’oest, apareixen els de la Serra del Verd, Ensija, Rasos de Peguera i el Pedraforca.

Tant si opteu per uns o altres d’aquests llocs, un consell. Mentre feu ruta cap al vostre cim, no deixeu d’admirar els múltiples tresors de flora i fauna que podeu trobar pel camí: isards, cérvols, cabirols, galls fers, picots negres, martes, trencalossos, àligues marcenques... i també pins roigs i negres, avets, faigs, roures, prats alpins, flors de neu, esclops... I no deixeu de gaudir de la riquesa gastronòmica, cultural i patrimonial de la contrada que visiteu.

Si aprofiteu aquests dies per anar d’excursió a alguna d’aquestes muntanyes, estareu més frescs que a casa i us estalviareu les aglomeracions que arribaran amb la temporada de bolets. Però això sí: aneu-hi preparats. Cal conèixer la ruta a seguir, dur aigua, bon calçat, gorra i protector solar, i estar amatent als canvis de temps. Que no us hàgim d’enviar l’helicòpter!