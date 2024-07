Xafogor de juliol

La propera setmana farà una calor horrible, auguren els models meteorològics. Com si aquesta hagués fet fresqueta. Ja ens anem acostumant a aquests estius sufocants. O fem com si aquest sol abrusador que ens estova els cossos i les ments ja fos un element més de la nostra condició com a espècie en un planeta que s’escalfa i s’escalfa. Som un conill d’índies amb síndrome de granota bullida: en un planeta que lentament escala cap a l’ebullició i no ens adonem que som carn de canó climàtica. O ens n’adonem i tant ens fot.

La setmana que ve farà caloreta, i al Parlament la temperatura pot pujar uns quants graus més que la mitjana ambiental. O hi ha president socialista o eleccions. Ens asseguren que la cosa està que bull (continuant amb les metàfores tèrmiques), però que, com en qualsevol fitxatge (inassolible) del Barça, el que falta resoldre són els serrells. Els ornaments amb què enllestiran el vestit polític per a l’actual legislatura. El moment és d’escaldar-se: els republicans, perquè si fan Illa president la marea estelada els ho retraurà amb les ungles esmolades (dilluns a Manresa ja hi ha convocada una concentració davant la seu del partit); els postconvergents, perquè el somni humit del retorn presidenciable de Puigdemont quedarà en una entelèquia més; els socialistes, perquè si l’exministre no entra per la porta gran a Sant Jaume perden una ocasió històrica; la ciutadania, perquè si se la torna a convocar a les urnes la mandra ja serà de Guinness.

Serà una llarga setmana d’aquest nou juliol gairebé postnuclear , que només els Jocs Olímpics, amb esports (ara sí) per a tots els gustos, faran, qui sap, digerible. La Catalunya central s’hi presenta amb més esportistes que mai i la delegació espanyola, amb la possibilitat (asseguren els entesos) de superar el rècord de medalles dels Jocs de Barcelona. A París tot és possible. Fins i tot que l’alcaldessa, en un atac d’enveja històrica, hagi plagiat aquell Manuel Fraga emergint de Palomares com una Ursula Andress gallega i transgènere. La ciutat de la llum té aquests dies una missió: traslladar al món que és una ciutat segura. L’espectacle ja es dona per descomptat que el posaran els esportistes. Els herois, per als francesos, seran els uniformats que vetllaran perquè no hi hagi cap tragèdia que no consisteixi en un mal resultat. Serà una setmana de supervivència: a la calor, l’esport i la política. Preparin-se.