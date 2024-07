Crida l’atenció que un economista, especialista en història econòmica, en una universitat dels Països Baixos, nascut als EUA i doctorat al Canadà, s’interessi per Manresa. Però aquest és el cas del professor Jeff Fynn-Paul, autor de Auge i declivi d’una burgesia catalana: Manresa a la baixa edat mitjana, 1250-1500. Un llibre publicat originalment en anglès per Cambridge University Press i traduït al català pel Centre d’Estudis del Bages amb cofinançament de la UVic-UCC. L’autor utilitza molta informació de fonts primàries procedents de l’arxiu local, de qui en destaca la facilitat d’accés a gran quantitat de material valuós, i es centra en la influència que tenen les estructures i les institucions de poder sobre el desenvolupament social i econòmic dels territoris. La tesi és la lluita soterrada entre els senyors feudals i el clergat contra la classe burgesa i professionals liberals, és a dir, entre els rendistes, per una banda, i els productors i mercaders o advocats i metges per l’altra. A la ciutat de Manresa hi havia dues grans famílies prototípiques d’aquests dos models: els Sarta i els Talamanca. Els primers eren burgesos i els segons feudals, que avui en diríem terratinents. Una lluita entre l’economia productiva i la que no ho és.

Si una societat és capaç de crear una àmplia classe mitjana, està en condicions de generar riquesa i garantir un ascens social amb criteris inclusius. Es maximitza el creixement pel major nombre de ciutadans i la societat s’enriqueix amb una elevada igualtat social. El capitalisme amb els mercats lliures, destaca l’autor, és el sistema econòmic més democràtic i progressiu que ha experimentat mai la societat. Les ciutats de la baixa edat mitjana són un laboratori per entendre el desenvolupament de les institucions amb el mercat primerenc. Els components clau són el dret a la propietat privada, el dret a reparar les injustícies en un tribunal imparcial i, per suposat, el dret a la vida i la integritat física. L’ordre i seguretat públiques, els baixos nivells de violència i l’alta confiança social redueixen els tipus d’interès, fet que beneficia els negocis amb una major abundància de crèdit barat.

A la Manresa baixmedieval, quan els ciutadans elegien els càrrecs públics, estaven relativament lliures d’interferències i coaccions feudals. La primera meitat del segle XIV coincideix amb el (mig) segle d’or de la corona catalanoaragonesa. A nivell local, Manresa inicia la construcció de Santa Maria de la Seu i el Carme, com també de la Sèquia. La ciutat tenia només 2.000 famílies. En aproximació de Sarret i Arbós, 5.000 habitants. El treball de pagesos i artesans, cuireters i mercaders elevaren el nivell de vida en condicions de relativa igualtat social i d’oportunitats. És l’ascens de la burgesia i la creació de la classe mitjana, l’obertura dels mercats i del comerç per la Mediterrània. L’autor del llibre assenyala que els catalans baixmedievals eren molt bons per crear el que anomena «espais burgesos» als seus pobles.

Sense tenir la independència de les ciutats més famoses del nord d’Itàlia o dels Països Baixos, els comtes-reis del Casal de Barcelona del segle XIV, especialment Jaume II (1291-1327), van aprendre molt bé a fomentar les relacions amb els burgesos. El resultat va ser una monarquia, fins al 1410, marcadament prourbana i favorable als negocis. Avui en diríem business friendly. El rei Jaume II va protegir els interessos dels gremis i comerciants, autoritzant la constitució del consistori municipal l’any 1315. Les darreres dècades del segle XIII i primeres del XIV varen ser propícies per als negocis i s’acumularen moltes fortunes. Jeff Fynn-Paul arriba a la conclusió que la societat manresana no només era més rica que la de la majoria de ciutats italianes de mida comparable, com Pistoia i Piuvica, sinó que la riquesa també estava distribuïda de manera més equitativa.

Però l’etapa d’auge és difícil de mantenir i aviat s’iniciaria un llarg declivi, marcat per la guerra i les epidèmies, per nous impostos a l’església i la corona, per més funcionaris i menys burgesos emprenedors. El rei Pere III el Cerimoniós mantingué una funesta guerra civil contra Castella, amb el rei Pere I el Cruel, que arruïnaria el principat de Catalunya i la ciutat de Manresa, com els comerciants de les famílies Amargós i Sarta. Les necessitats bèl·liques absorbiren els capitals, abans dedicats al comerç, i ara mobilitzats contra les tropes castellanes. Pere III, molt necessitat sempre de recursos financers, va emetre títols de deute públic a un interès alt per finançar l’altíssim cost de la guerra. Un interès tan alt que feia rendible desinvertir en els negocis privats per convertir-se en rendista patrocinador de la corona. També l’esperit militarista i funcionarial de Castella acabaria assimilant l’esperit català, inicialment més burgès i proempresa. La dinastia castellana dels Trastámara assoliria el tron d’Aragó el 1412. Retornava la violència feudal i el bandolerisme, mentre que els negocis i la cultura humanista de la classe mitjana eren relegades a una etapa de foscor. I Manresa no recuperaria les xifres anteriors a la Pesta Negra de 1348 fins a finals del segle XVII o inicis del XVIII. Un declivi que va condemnar els somnis de moltes generacions, un llarg i sempitern cicle depressiu.

Els cicles d’auge i declivi tenen un innegable interès històric, però no només pel que ens expliquen del passat, sinó també per la interpretació del present i la projecció cap el futur. De moment, però, gaudeixin de les vacances i ens retrobem el setembre.