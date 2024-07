Cabres de baixes emissions

Dues notícies destacades de la setmana a Manresa han estat la visita d’un ramat de 120 cabres que va travessar la ciutat en transhumància i les excepcions a l’aplicació de la zona de baixes emissions a la ciutat. L’entrada en vigor de la zona de baixes emissions restringida per als vehicles que no disposen de l’etiqueta ambiental serà el gener que ve. Però d’entrada els residents a Manresa hi podran accedir sense limitacions. Aquest significatiu d’«entrada» vol dir que de «sortida» no serà així i que després d’un temps d’adaptació els conductors de vehicles contaminants seran sancionats, com a Barcelona. Es tracta de lluitar contra la contaminació de l’aire causada pels vehicles de motor de combustió i per protegir la salut de les persones, però sense que es munti cap escàndol. A poc a poc i bona lletra. El domini dels temps és fonamental perquè els processos flueixin adequadament. Un exemple del que passa quan la transició energètica descarrila queda reflectit en la sèrie de televisió noruega «Occupied», inspirada en una idea de Jo Nesbo, el creador de l’inspector Harry Hole. Doncs a la sèrie de televisió, Rússia ocupa Noruega perquè ha interromput el subministrament de petroli i gas a altres països per forçar-los a abandonar els combustibles fòssils. És un exercici de ficció però amb molts punts d’ancoratge amb la realitat. Així que es tracta d’anar tirant endavant actuacions per a la transició energètica, com el salt del gas a la biomassa per escalfar tota la zona esportiva del Congost o la contínua instal·lació de plaques solars en edificis municipals, que també han estat notícia aquesta setmana, però sense que t’envaeixi Rússia. La invasió, a Manresa, va ser de cabres i pastors que recuperaven la tradició de moure’s en transhumància seguint el ritme de les estacions. Es tractava de recuperar el Camí Ramader de Marina, un camí mil·lenari que va des del Penedès fins a la Cerdanya, per reivindicar la transhumància i els camins ramaders. Del que no s’ha parlat és de l’abundant quantitat d’excrements que generen aquests animals i el característic rastre que deixen al seu pas. Això en el cas que no siguin cabres de baixes emissions, cabres teòriques que no omplen el terra de merda ni se’t mengen el jersei a la que et descuides. Tot plegat ve a dir que una cosa és la teoria i l’altra la pràctica i que cal conjugar-les bé. A Manresa, darrera de les cabres s’havia previst que una màquina de neteja recollís les seves emissions. Per no cagar-la.