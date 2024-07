Una celebració del producte de proximitat

La Festa del Tomàquet va tornar a tenyir de vermell ahir el Passeig Pere III de Manresa. És una celebració del producte ara anomenat de proximitat, de quilòmetre zero i ecològic. L’horta bagenca és protagonista d’un mercat que posa a l’abast del consumidor una producció amb olor de terra i de treball manual. Un luxe, en els temps que corren.

Amb tot, la producció de tomàquet ha passat per un moment molt delicat per la sequera, que va deixar al sector un munt d’interrogants sobre quin seria el seu futur. Ara, un any més tard de la crisi, la pagesia del territori es comença a veure les orelles, però ha estat gràcies a inversions i modificacions en la planificació de les collites. Regs eficients i una col·laboració entre productors ha dotat de fortalesa un sector que l’estil de vida d’avui de consum massiu i de producció industrial amenaçava d’arraconar al calaix de les tradicions sense recorregut. Però les noves sensibilitats respecte de l’alimentació saludable i ecològica i sobre el consum de proximitat, i l’evidència aportada per la pandèmia que una excessiva dependència dels mercats exteriors és una càrrega feixuga en moments de crisi han acompanyat la promoció del producte del territori, que ara és sinònim de qualitat i de garantia alimentària. La Festa del Tomàquet celebra també la capacitat de resiliència de la pagesia en moments difícils.