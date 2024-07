La Comunicació no sexista a la Indústria i l´Enginyeria

Creieu-me que els que ja tenim una edat, sobre aquesta temàtica no en sabem i ens cal aprendre de pressa per no endarrerir més la paritat esperada arreu.

Conscients d´aquest fet, el nostre Col.legi acaba de publicar una Guia de Comunicació no sexista, amb diferents exemples per emprar a la Industria i en el món de l´Enginyeria Industrial.

El llenguatge no sexista és una manera de parlar i escriure que evita l’ús de paraules, expressions o estructures que perpetuen estereotips de gènere o que invisibilitzen les dones. L’objectiu és garantir que tant homes com dones siguin representats de manera equitativa i respectuosa en el llenguatge.

El llenguatge influeix en la nostra percepció del món i en com ens relacionem amb els altres. Utilitzar un llenguatge no sexista ajuda a: Promoure la igualtat de gènere, tot reflectint una realitat més justa i equitativa; Crear consciència, tot fomentant una major consciència social sobre les desigualtats de gènere; Evitar la discriminació, tot assegurant que ningú se senti exclòs o inferior pel llenguatge utilitzat.

A Catalunya, les dones només representen un 20% de l’alumnat de les carreres STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) i un 10% dels professionals del l’enginyeria Industrial.

Aquest sector i el de la indústria en general han estat històricament dos àmbits molt masculinitzats i això es reflecteix en el llenguatge que s’utilitza habitualment a les empreses.

És per això que des de la Comissió d’Igualtat del CETIM s’ha impulsat l’elaboració d’aquesta guia, on es recullen un seguit de consells pràctics i de fàcil aplicació que han de contribuir a visibilitzar les dones que treballen al sector i a fer de l’enginyeria una professió més igualitària.

Des del Col·legi creiem que és molt important aportar referents per a les futures enginyeres, que siguin un exemple que ajudi a la incorporació de les dones a la nostra professió.

Així per exemple, si sabem que un càrrec està representat per una dona, cal dir-ho: Joana Martí, Directora d´Operacions, però si no sabem si qui exerceix el càrrec es un home o una dona podem desdoblar i dir, el director o directora d´Operacions, o de forma més genèrica la direcció d´Operacions.

Sempre que puguem, no ens hem de referir als treballadors (masculí), sinó a la plantilla, als alumnes (masculí,) sinó a l´alumnat, als pares (masculí) sinó a les famílies, etc.

Altres exemples serien dir enlloc dels tècnics, el personal tècnic, o en comptes de dir els operaris, dir: el personal de fàbrica, d´aquesta manera incloem nois i noies.

No busquem un Graduat en Enginyeria Mecànica, si no busquem una persona graduada en Enginyeria Mecànica.

Tot plegat ens ha de fer reflexionar que efectivament estem dient el mateix, s’entén perfectament i fem un pas endavant, malgrat insisteixo, no hi estem habituats i encara ens costa.

La imatge també es important. Comuniquem tant amb text com amb imatge i les imatges tenen un paper crucial, ja que transmeten missatges potents que poden reforçar o desafiar els rols de gènere tradicionals. Cal tenir en compte alguns consells a l’hora d’utilitzar imatges:

Cal buscar imatges que mostrin homes i dones en diferents rols i professions, trencant estereotips que releguen les dones a les tasques domèstiques i els homes a feines de poder.

No utilitzar la imatge o el cos de les dones com a reclam.

Vetllar per la diversitat: utilitzar imatges on surtin persones de diferents races, amb cossos diversos, etc.

En fi, la guia us ho explicarà tot molt més detallat del que us puc fer jo, però si que he volgut aprofitar aquest espai per trencar una nova llança a favor de la dona en tots els àmbits, però principalment en els que m´ocupen: la industria i l´enginyeria, on segueixen en minoria i això ens fa perdre talent i competitivitat.