Dies decisius per a la investidura

Marta Rovira ha dit que ERC vol tancar un possible acord amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa abans d’acabar aquest mes de juliol, per tal de sotmetre l’acord a la seva militància a començaments d’agost. En les darreres hores sembla que els equips negociadors han avançat força, tot i que des d’ERC manifesten que no només queden serrells per resoldre.

La visita del president Pedro Sánchez al president Pere Aragonès va suposar un baló d’oxigen per a les negociacions, tot i que el president espanyol i els ministres que l’acompanyaven venien a certificar el compliment d’acords subscrits durant la investidura de Sánchez, com el traspàs de 1.000 milions per a Rodalies i la gestió de l’ingrés mínim vital a Catalunya. Però ERC ha situat en el centre de la negociació un finançament singular i aquí encara hi ha diferències, perquè des d’ERC volen que la Generalitat tingui “la clau de la caixa”.

Divendres, el Ministeri d’Hisenda va difondre la liquidació definitiva del model de finançament autonòmic de 2022 i es va constatar que Catalunya va ser la tercera comunitat en aportacions de recursos i la desena en rebre’n. Segurament, aquestes dades posaran més pressió a les negociacions entre PSC i ERC.

Entrem en dies decisius per saber si l’acord per investir Salvador Illa va endavant i, si no prospera, també sabrem si la investidura de Carles Puigdemont és viable o si no hi ha cap més remei que tornar a passar per les urnes.

Sigui com sigui, la direcció d’ERC té una posició extremadament difícil, perquè es pot trobar que les bases no li aprovin els acords amb els socialistes o que, si els hi aproven, tingui costos electorals en el futur. D’altra banda, un acord amb Junts també els pot comportar costos a curt i a llarg termini. I, finalment, la repetició electoral pot ser el seu pitjor escenari.