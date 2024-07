La independència a cal dentista

Avui (dijous) he anat al dentista amb intenció de continuar la lluita per intentar posar al dia la singularitat de les meves dents, després d’anys de menysprear-les i no tenir-ne la cura que requerien. Com tot el que no es cuida prou bé, al final peta. I obrir les ampolles de cervesa o cola amb els queixals, amb força bruta d’adolescent només podia acabar en desastre. On s’és vist, que actuar amb aquesta inconsciència no m’acabaria perjudicant al cap dels anys...? No és estrany, doncs, que estigui fent cua a cal dentista i, enmig del cangueli que em provoca pensar en el brunzit de la mola que em terra tremolejarà boca i enteniment, no puc evitar que en l’acte de contrició espontani per tants pecats de joventut hi trobi semblances, ja veus tu, amb aquell que haurien de fer els partits independentistes, si és que volen recuperar tot el que han perdut durant tants anys d’antropofàgia brutal practicada contra els de la seva espècie. Malauradament, dijous encara no sé si demà o demà passat, en esgotar-se el full de juliol al calendari, els partits independentistes hauran evidenciat voluntat d’entesa i de recuperació de l’objectiu comú, o si s’haurà consumat l’acord tripartit (PSOE-Esquerra-Comuns) perquè Salvador Illa sigui president de la Generalitat sorgida del 155. Pedro Sánchez va venir a pactar l’acord com qui va a cal dentista, amb el posat aquell que metge i pacient s’adverteixen «no prendrem pas mal, oi?», mirant-se respectivament els engonals (recupereu la foto oficial de la trobada i busqueu una explicació a l’encreuament de cames i garbuix de peus entortolligats de Pedro Sánchez, en una postura inversemblant de nervis o de necessitats fisiològiques bàsiques). Enèsima pluja de milions que mai no cau completament, garantia d’estabilitat salarial per a molta gent endollada a les estructures de govern, i un pretès finançament autonòmic tan singular com les meves dents, serien les dosis d’anestèsia local injectades per evitar qualsevol recció de pànic i que els esgarips passessin com un mal menor suportable. El cert, però, és que a la sala d’espera hi ha un munt de gent amb un mal de queixal insuportable des de l’octubre del 2017, extremadament sensibilitzada amb tot allò que li fa mal a l’oïda, a l’entranya, al convenciment i als ideals. És la gent del moviment independentista emprenyada amb tanta falsa bandera que desorienta la gent, tipa de tant desmentiment interessat del creixent malestar social per la retallada de drets. Gent patidora pel manteniment de la llengua com a senyal d’identitat irrenunciable. És la gent d’entitats que van empènyer els partits sobiranistes i que ara es conjura perquè la Diada d’enguany comenci a recuperar el carrer i la força de tanta queixalada perduda.