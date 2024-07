La nit que Teresa Gimpera va sopar a Manresa

Era el novembre de 2001, nou segle i Manresa inaugurava la tercera edició d’un jove Festival Internacional de Cinema que ja havia exhibit muscle de programació i estava a punt de fer-ho en allò tan poc freqüent a la capital del Bages, com el glamur. Feia uns minuts que el director Vicente Aranda, acompanyat de Pilar López de Ayala, havia posat els peus al vestíbul dels Cinemes Atlàntida; ell, un dels grans del cinema europeu, i ella, l’actriu revelació de la temporada pel seu paper protagonista a «Juana la Loca», el film d’Aranda que va omplir les sales manresanes i les de tot el país.

Eren els protagonistes de la jornada fins que va aparèixer un Jaguar negre, el xofer va obrir la porta i les boniques cames de la musa de la «Gauche Divine» barcelonina, convidada per lliurar el Premi d’Honor del certamen a qui la va iniciar en el cinema, van trepitjar el Passeig de Manresa. Flors, mirades i flaixos van rebre una dona extraordinària que, des de l’any 1965 en què Vicente Aranda la va dirigir a «Fata Morgana», ha treballat en més d’un centenar de pel·lícules, entre elles «El espíritu de la colmena» de Victor Erice i com a parella de Fernando Fernan Gómez. Amb ella, el seu marit i actor, en Craig Hill: el californià que es va fer un nom en el gènere del western americà, però que també, cal dir-ho, va treballar sota la direcció de Joseph L. Mankiewicz a «Eva al desnudo» al costat la Bette Davis i l’Anne Baxter; posava la cirereta del glamur a la nit manresana de cine.

Poca estona després, una brillant comitiva en la qual a més dels convidats esmentats hi havia l’escriptor Andreu Martín, el president del grup Filmax Julio Fernández, el director Gerardo Gormezano, el crític Lluís Bonet i el catedràtic, director i historiador del cinema, Miquel Porter Moix, desfilava pel centre de la ciutat cap a l’Ateneu de les piques on s’havia de celebrar el sopar de gala d’aquell any.

Mentre una jove i poc experimentada Pilar López de Ayala que poc després acabaria a Hollywood, segurament impressionada pel desplegament de Glamur de la Teresa Gimpera, preguntava al president del Festival quina indumentària seria la més encertada per a l’esdeveniment musical i gastronòmic; l’aigua va entrar a formar part del guió de la jornada i el paraigua de l’alcalde Jordi Valls, que no va cantar sota la pluja, es va obrir ràpidament per oferir aixopluc a la igualadina que havia conquerit la discoteca Bocaccio de Barcelona i que encara, la nit que va ser llarga en anècdotes i copes ho pot testimoniar, era capaç d’encendre passions de cine. Aquell vespre, la pluja no va deslluir ni una mica l’esdeveniment, perquè el Festival es va contagiar de la vitalitat i el somriure d’una dona capaç d’il·luminar la pantalla, i tota una ciutat.