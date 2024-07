On anirien?

Ja no fem l’agost. I l’estiu ja no és el que era. El canvi climàtic no és només climàtic sinó canvi de tot. I tot vol dir tot. Enyoro – potser m’he fet gran – aquelles èpoques que tal dia com avui, darrers dies de juliol anàvem tancant la paradeta perquè l’agost ens tancava tots i es tancava tot, per l’agost. I els plans quedaven tots per a després de vacances. Ara ja no és així. I les ciutats es buidaven, i Barcelona feia goig buida i si no marxaves de casa sabies que, per uns dies i unes nits, tenies la ciutat tranquil·la per tu i no tenies problemes per aparcar enlloc. I això ja era fer vacances. Tothom era fora, fent el turista, i no ens passava pel cap que enlloc els rebessin, ens rebessin, amb el «tourist go home». Tot és culpa nostra, la desmesura sobretot. Vivim en la desmesura i la desmesura ens fa petits. Ens desmanega, ens desdibuixa. La desmesura amb què abordem petits problemes mentre no enfrontem els grans, que sempre fa més mandra i que són els que ens duran, potser ja hi som, a viure sense haver après a viure situacions que no esperàvem ni potser volíem. I no parlo només d’immigració. I l’agost ja no pot fer res, de res, per amorosir el viure perquè intuïm – ho hem tastat – que marxar a l’agost és una de les pitjors decisions de la vida que hom pugui prendre cercant un paradís provisional i trobar-se, en molts casos, en un infern vacacional. Si us plau que no sigui agost tot l’any. I potser per això aquests dies de juliol no es parla de l’agost triomfal que ens vindrà, però, amb el gest petit, tothom va entomant, són dies estranys d’intentar planificar l’escapada que no acabi amb nosaltres. I mentrestant, el govern per fer, l’amnistiar per aplicar -jugada mestra, felicitats a tots els policies que ens van hostiar de gust! Ells sí que tindran un bon agost, trobo- el país per endreçar, la llengua per preservar. Els mals per diagnosticar, les estructures, vies, camins, carreteres per apanyar, i les solucions per crear... Trobo que vivim un estranyíssim moment en el qual lluny de, com deia el poeta «tot està per fer i tot és possible» resulta que tot està desfet i tot sembla impossible. I pitjor. Fem veure que som com abans, que tenim un país dempeus i un munt de coses que funcionen (bé) però si t’ho mires amb les ulleres de mirar-te al mirall en comptes del melic i de ser crític i autocrític amb el que tenim i el que som... potser sí que t’entren unes arrabassadores ganes de marxar però no pas per fer el turista sinó per no tornar. I ara estic acabant catastrofista, sí, ho sé, però no em negaran que no els ha passat, ni per un moment, pel cap. On anirien?