El tren de Santpedor fa xup-xup

El tren de Manresa a Santpedor fa xup-xup. No pas perquè hagin tornat les velles màquines de vapor que arrossegaven els precaris vagons de fusta, sinó perquè un modern tren-tram es cou lentament a la cassola del Govern. Estem molt contents perquè s’ha anunciat l’estudi informatiu previ al projecte executiu. Qui no s’alegra és perquè no vol! També podríem estar tristos pel fet que Territori manté dins el calaix dels improbables el tren-tram de Sallent i Súria. Si de tres te’n donen un i saltes de joia és perquè estàs acostumat a les negatives sistemàtiques. La promesa, de fet, és estudiar la manera de fer-ho, i el termini és de dos anys, però aquesta és una feina que haurà d’encarregar el Govern, i ara mateix el Govern està més penjat que un niu d’orenetes. Ves a saber qui portarà Territori d’aquí a mig any. Potser la setmana que ve hi ha pacte d’investidura, o potser hi ha eleccions a l’octubre i termini d’investidura al gener, i ves que tampoc no se’n surtin i la consellera de trens i vies, Ester Capella, continuï en funcions pels segles dels segles. Seria una continuïtat favorable per al tren de Santpedor, que no costaria gaire de posar en marxa. Una catenària (si no es volen utilitzar trens dièsel per allò del fum), unes plataformes amb un banc i una marquesina per fer d’andanes als baixadors, i endavant les atxes. Ben mirat, ja fa uns quants anys que es podria haver fet, perquè mira que se n’ha parlat. Sempre hi ha algú que demana més trens i menys cotxes, sempre hi ha entitats que s’hi pronuncien a favor i sempre hi ha polítics que ho recullen com un futurible sense data. En els primers anys d’aquest diari ja s’hi parlava de projectes per recuperar el carrilet fins a Berga. Al costat d’aquesta ambició, mai del tot abandonada, arribar a Santpedor sembla cosa fàcil. Però tampoc no té data fixa. Per cert: creuen que els residents de Pineda de Bages en serien usuaris si els oferien un baixador a Sant Iscle? n