Diu que de tots els Homo sapiens que han existit mai, més de la meitat som vius actualment. És a dir que hi ha més gent ara que sumant els milers de generacions que ens han precedit. És brutal, però perfectament possible si tenim en compte que durant el llarg paleolític no es creu que superéssim mai els 10 milions d’individus i que la humanitat no va començar a multiplicar-se fort fins fa quatre dies, amb l’arribada de l’agricultura i la ramaderia, i encara més recentment, a partir de la revolució industrial. Quan George Gershwin va presentar Rhapsody in blue (1924) érem encara no 2.000 milions, quan Barry White va treure You’re the First, the Last, My Everything (1974) estàvem a punt d’arribar als 4.000 milions, i ara ja superem bé els 8.000 milions de persones. En 100 anys hem multiplicat la massa humana per més de quatre.

Però no són només dades. L’angoixa demogràfica s’ha convertit en un element determinant per entendre bona part dels moviments i corrents ideològics d’aquest segle, tant els progressistes com els reaccionaris. De l’ecologisme radical a l’antiimmigració, passant pel nou bel·licisme o el rebuig al turisme.

Cada cop més veiem als nostres germans i germanes de la humanitat com una massa aliena i perillosa, com una plaga que s’ha estès fins al darrer racó del planeta i amenaça societats i ecosistemes. I la plaga són quasi sempre els de fora: l’immigrant o, a un altre nivell, el guiri i el pixapí.

La reacció nativista i antiimmigratòria que es viu en molts llocs del món beu en bona part d’aquesta sensació de límits superats i de la por de perdre el què es té, territori inclòs. És la idea que no hi cabem tots, que no n’hi ha per tothom i que, per tant, si t’ha tocat néixer en un mal lloc, et fots. La narrativa de la gran substitució o la retòrica de la invasió connecten amb aquesta por irracional. Quan l’extrema dreta menysté el canvi climàtic no ho fa tant per negacionisme anticientífic sinó des de la seva pròpia lògica, la de la llei del més fort segons la qual només les persones, grups o societats que puguin i mereixin adaptar-se, se’n sortiran. I és que el discurs implícit de moltes de les propostes del neofeixisme no és altra que la reducció de la població per la via expeditiva: la fam, la guerra, l’epidèmia, el genocidi. Per això són antivacunes i per això donen suport a Israel.

La bona notícia és que la resposta humanista i racional a l’explosió demogràfica existeix, perquè els pronòstics preveuen una corba descendent abans que acabi el segle, perquè encara produïm prou menjar per alimentar tothom i perquè encara som a temps d’aturar l’escalfament global. Calen, però, canvis profunds que alteraran la nostra manera de viure, de treballar i de consumir. I aquests canvis només seran possibles amb acords i estructures supranacionals, amb més Europa i més Nacions Unides i menys estat nació, exactament el contrari del què defensa l’extrema dreta.