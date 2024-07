«Cal que deixi la meva Banda i prengui el bastó...»

De persones amb talent, creatives i entusiastes encara en queden a la nostra apàtica societat. Però que a més a més s’impliquin en la feina, siguin organitzades, perfeccionistes i molt responsables, d’aquestes, en trobarem poques.

Des que va començar l’ESO a l’IES Sant Ramon, en Xavi Ventosa va demostrar ser l’alumne entusiasta que participava enèrgicament en l’extraescolar del teatre, organitzava les nadales del centre i, fins i tot, algun karaoke! Era un alumne amb qui sempre podies comptar, exigent, meticulós i molt treballador.

Quan va començar a dirigir, ja fos al teatre o a la banda, encara era un adolescent; però s’hi va entregar plenament, passant-se els estius fent arranjaments. Ningú sap, ni sabrà mai, a quantes coses va renunciar en Xavi per la Banda de Cardona.

No vull dramatitzar ara si ha decidit deixar temporalment la Banda, tot i que als seus seguidors ens sap molt de greu. Però tots sabem que com la cançó del mític grup Esquirols, en Xavi «ha clavat les seves arrels a la Banda, creixent de cara al cel», ara espera que el seu treball «doni fruit abundós». Esperem que així sigui, que el planter que ha deixat continuï la seva feina sense ell, tot i que saben que, si la Banda el necessita, els allargarà la mà i els donarà suport.

Malauradament, crec que el seu esforç no ha estat prou valorat. La Banda era allà, a les cercaviles, a tots els actes de la Festa Major, als concerts dins i fora de Cardona, als Pastorets, als actes polítics i socials... En Xavi la dirigia i era un goig escoltar-la. De tota la feina, les suors, les decepcions, el patiment per si els músics no anaven als assajos, no n’hem volgut saber mai res, només admirant el resultat final ja en teníem prou.

Per tant, entenem, Xavi, que ara cal que deixis la teva banda i prenguis el bastó, que continuïs sent un entusiasta de tot el que decideixis fer. I desitgem que un cop hagis gaudit de noves experiències, retornis a la Banda que t’ha fet créixer com a músic i com a persona. Ho esperem!