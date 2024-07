Els de la meva generació no vam tenir la sort de veure-la una vegada i una altra per pantalla, però si ho preguntem als nostres pares o als nostres avis tots recorden la glamurosa «chica de la tele» que va ser protagonista de nombrosos anuncis i pel·lícules que ara ens ressonen a una altra època. Em refereixo a la gran actriu i model Teresa Gimpera, filla d’Igualada tot i que de seguida es va traslladar a Barcelona, que va morir la setmana passada als 87 anys després de viure una vida inspiradora per a moltes dones de la seva època convertint-se en un símbol de llibertat en una Barcelona tardofranquista.

Fa un temps vaig tenir la sort d'entrevistar-la per un treball de la universitat després que un professor tingués l'amabilitat de posar-m'hi en contacte. Recordo que em va impressionar l'elegància natural i la determinació d'algú que va saber traçar el seu camí en una època en què les dones estaven relegades a les tasques de la llar. «Tot va ser fruit d'una casualitat», em deia per explicar-me la primera experiència publicitària que li va obrir les portes de la seva carrera com a actriu i model. Va ser quan una agència i li va proposar fer unes fotografies per a un calendari. «Era una dona casada amb tres fills i creia que ja ho havia fet tot a la vida, però tot just acabava de començar».

Després d’aquella sessió fotogràfica les ofertes li van començar a ploure del cel. Va ser la cara visible d'innumerables anuncis fins al punt que molts la coneixien com «la chica de la tele» i, després d'estrenar-se a l'àmbit publicitari, va fer el salt com a actriu amb la pel·lícula Fata Morgana, amb Vicente Aranda a la direcció, un film que va precedir a moltes altres. En la seva darrera etapa professional, l'anoienca va obrir una agència de models, tot i que encara va prendre part en alguns llargmetratges, com ara Els del túnel el 2017.

Gimpera va obrir finestres de llibertat a tota una generació, amb el seu exemple d’emprenedora va inspirar moltes dones que van renunciar als seus somnis massa aviat. Ara els temps han canviat i avui en dia les dones ho tenim més fàcil per traçar el nostre propi camí encara que quedin algunes escletxes per resoldre i de vegades ens convertim en les nostres pitjors enemigues quan apareixen les inseguretats. Les mateixes que tenia Gimpera en els seus inicis: «Al principi em sentia insegura, tot era nou per a mi, era una noia amb molts complexos i ara m’adono que em podia menjar el món!». n