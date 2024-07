Els nous promotorsde Cardona

Diu la Duquesa de Cardona, Casilda-Ghisla Guerrero-Burgos Fernández de Córdova, que a partir d’ara es vol involucrar-se molt més en la promoció de la vila de Cardona a nivell turístic. És pràcticament el mateix que fa uns mesos va dir, segur, Eduard Torres, que es va quedar amb l’antic hotel Vilar Rural de Cardona (que va construir el grup Serhs buscant un turisme familiar). Torres hi ha fet una important inversió per rehabilitar l’espai, per reconvertir-lo amb una nova idea d’hotel. El va rebatejar, i ara hem de parlar del nou hotel el Vilar de la Duquessa (a la duquessa, pròpiament, li correspondrien les habitacions del Parador Nacional, el Castell de Cardona, que era el domicili d’aquesta noblesa). Dissabte, el va omplir de glamour i convidats que no s’esperen cada dia a la comarca, com la mateixa duquesa, la cantant Carla Bruni, que n’era el principal reclam, i la seva parella, l’expresident francès Nicolas Sarkozy. I no oblidem el cardiòleg Valentí Fuster, parent de Torres, que va anys que apropa a Cardona tot el seu món.

Aquest desig de la Duquessa s’hauria de traduir en realitat perquè l’esperit inversor continuï, també amb altres mans, a Cardona i facin d’aquest racó de gran poder turístic una destinació de primer ordre. No tots els municipis del país tenen un diapir, galeries de sal visitables, un imponent castell medieval i un nucli antic de gran interès.