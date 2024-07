Una lesió, un reaprendre

Per a un esportista, passar per un lesió important és, a vegades, un entrebanc definitiu. Molts joves deixen la pràctica del seu esport favorit a causa d’una lesió. Quan aquesta t’arriba a l’etapa final de la teva carrera esportiva, pot ser encara molt més complicada. Penso en Sergio Lozano, per exemple, jugador de futbol sala amb el Barça i la selecció. Té els genolls operats i reoperats de lesions de lligaments creuats. Compensa la fragilitat de les seves articulacions amb una força de voluntat descomunal. Trobarem pocs exemples d’un esportista de primer nivell que hagi pogut retornar tantes vegades. És cert que actualment, els traumatòlegs cirurgians fan meravelles amb les intervencions d’aquests lesions i que el tractament de recuperació i readaptació posterior que es fa en aquests moments no té res a veure amb el que s’havia fet fa unes dècades,però amb tot i això hi ha lesions que repercuteixen, segons el moment de la carrera de l’esportista, no només en una articulació, sinó, també, en un procés d’aturada i de represa, que pot ser que et faci un jugador diferent.

Penso en Alèxia Putellas, la doble pilota d’or, possiblement una de les millors. No crec que es pugui dir que està al final de la seva etapa de jugadora de futbol, però a la trentena, com a mínim podríem coincidir en afirmar, que està en una fase de maduresa. Es va trencar els lligaments creuats i ha requerit d’un gran esforç per poder tornar a l’onze inicial de la selecció espanyola (al Barça encara no ho havia aconseguit. L’última final de la Champions la va començar a la banqueta). Alexia demostra cada cop que toca la pilota que té una gran visió de joc, que no ha perdut l’olfacte de gol i que té un guant de seda a la cama esquerra que li permet fer golassos com el de diumenge en una execució magistral d’una falta. I ens ensenya com ha hagut de readaptar el seu joc, que potser ha perdut en rapidesa, ho ha guanyat en saviesa futbolística.