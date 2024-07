Rebem joiosos la visita de la duquessa

Diu que els catalans som molt republicans, però quan una aristòcrata andalusa casada amb un parent del Borbó es presenta a Cardona a promocionar un complex turístic, ens cau la bava perquè és duquessa de la vila per herència materna. Catalunya no serà una nació normalitzada mentre no tingui un bestiar de premsa rosa absolutament nostrat i no es passi el dia dubtant entre el recurs a la sang blava espanyola per adornar esdeveniments i enllustrar marques, o la serena austeritat de qui prescindeix de tanta buidor. Casilda-Ghisla Guerrero-Burgos Fernández de Córdoba és el nom de la duquessa que durant anys va residir habitualment al final del seu cognom i ara té domicili a Madrid, però diu que està encantada amb la gent de Cardona, t’ho juro per Snoopy i per l’osset de Tous: «És adorable, tinc molta estima per tots els cardonins». El que faci falta. El ducat va deixar de pertànyer als Cardona per allà el segle XV, tot i que el pare de l’actual duquessa va insistir en què dugués el nom de Ghilsa, a més a més de Casilda, perquè així s’anomenava la mare del primer primer vescomte de Cardona, Ramon Folc I (1040-1086), fill de Folc I d’Osona. De vescomtes passaren a comtes en recompensa per haver fet la guerra amb Pere el Cerimoniós contra Jaume III de Mallorca. I l’ascens del comtes a ducs es deriva d’haver fet apostat pel bàndol guanyador en la guerra civil catalana. A partir de llavors el ducat passa successivament de la casa dels Cardona a la dels Aragó-Cardona, els Aragó-Cardona-Còrdova, i finalment, a la casa de Medinaceli a partir del 1697. Fins que recau en la nostra Casilda-Ghisla, la qual es va casar en segones núpcies amb Rodrigo Moreno de Borbón, fill d’Íñigo Moreno de Arteaga, marquès de Laserna, i Teresa de Borbón-Dos Sicilias, parenta del rei Joan Carles I d’Espanya, m’imagino que els sona. El que dèiem: per ser un país normal, ens cal un quadre nobiliari totalment català. I un rei català que el nomeni, naturalment.