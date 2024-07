Record per a Julián

El dia 21 de juliol, Julián ens va deixar per sempre. Lluitant contra una malaltia terrible durant vuit mesos i mig. Juli has estat una grandíssima persona per a tots, la teva família, amics, companys, etc. La teva bondat, el teu gran cor, no ha tingut límits. Un exemple de vida, una lluita sense fi de supervivència. Durant tota la teva vida, i malgrat això, la teva cançó favorita ha estat «La vida és bella». Un exemple per a tots.

Vull agrair en nom de tota la família a totes les persones que van venir a donar-te l’últim adeu amb afecte i emoció. Moltes gràcies des del cor. La família us ho agraeix profundament. Padrí, germà de l’ànima, et porto en el meu cor tota la vida fins que ens tornem a veure.