Un bon acord per evitar eleccions

ERC viu un dels moments més difícils dels darrers anys. A les eleccions al Parlament van tenir un mal resultat: es van situar en tercera posició i van perdre el lideratge de l’independentisme, però els 20 diputats que van obtenir permeten orquestrar una majoria amb el PSC i els Comuns per investir Salvador Illa com a nou president de la Generalitat.

La mateixa nit electoral alguns analistes donaven per feta la reedició d’un tripartit a l’estil dels que van presidir Maragall i Montilla, perquè creien que Catalunya havia votat a favor d’un govern d’esquerres. Tot i això, des d’ERC, que tenien prou feina a llepar-se les ferides, afirmaven que no volien saber res de cap investidura.

Però amb el pas de les setmanes, la direcció del partit es va deixar seduir pels cants de sirena del PSC i va pensar que, si podien arrencar un bon acord pel finançament de Catalunya, podrien justificar la investidura de Salvador Illa i, sobretot, evitar una repetició electoral, que era el pitjor dels escenaris per als republicans, que han de resoldre la crisi interna i de lideratge que pateixen des de fa mesos, degut en gran mesura als diversos revessos electorals que han tingut.

Aquest dilluns van arribar a un preacord amb el PSC i estan convençuts que han aconseguit un pacte molt bo amb els socialistes, tant amb el PSC com amb el PSOE, però són conscients que tot està en mans dels seus militants, que divendres han de ratificar-lo. D’altra banda, esperen tenir ben lligats els compromisos amb el PSOE, de manera que en el futur aquest govern o els que el succeeixin no els aigualeixin. I, finalment, saben que hauran de contenir la respiració si torna Carles Puigdemont, com ha assegurat que faria, perquè si els jutges del Tribunal Suprem l’empresonen, costarà molt defensar haver signat un pacte per anar endavant, veient com un organisme essencial de l’Estat continua mirant enrere.