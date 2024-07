ERC encarrega els plans

Des de fa dies, pràcticament des de l’endemà de les darreres eleccions al Parlament, els consellers de l’executiu de Pere Aragonès, íntegrament d’ERC, han entrat en una lluita contrarellotge per poder presentar desenes de projectes sense dia d’execució, i molts sense ni tan sols la previsió econòmica per poder-los dur a terme. Han fet una exhibició de feina feta, valorable, però que aquest grup polític no podrà amortitzar amb vots a les urnes (si tot va segons el que han pactat les executives d’ERC i PSC-PSOE). Quedaran a cada conselleria, encarregats per al proper govern, projectes de tota mena i promeses que han fer des del govern de Pere Aragonès. Si la cadira de la presidència l’ocupa el socialista Salvador Illa, que avui és la hipòtesis més probable, però no definitiva, els socialistes començaran el mandat amb una àmplia llista de «pendents». I l’últim projecte a incorporar-se a aquesta llista és, ni més ni menys, fer un canvi en la planificació urbanística del país. Com qui no diu res, ahir al vespre, el departament de Territori de la Generalitat, va comunicar que el govern català impulsa la revisió del Pla Territorial Generalitat de Catalunya. Aquest és el document mare del quan pengen la resta de plans parcials i plans territorials, un document que és el marc que fixa quins han de ser els criteris urbanístics del país.

L’argument que ha fet servir l’executiu d’Esquerra és irrefutable tècnicament: ningú no discutirà que un document urbanístic que es va redactar fa tres dècades requereix una revisió (ara penso amb alguns ajuntaments que encara arrosseguen planificacions local dels primers anys de la democràcia com si no passés res, entre d’altres Igualada). Certament, com diuen els republicans, han canviat molt les coses en tres dècades i segur que tenen raó quan afirmen que «es fa necessari establir una nova estratègia territorial que projecti el futur» del país en un horitzó a llarg termini (potser tres dècades més). També és cert que s’ha de fer una revisió per incorporar «factors estratègics que han esdevingut claus en els darrers anys», com ara l’habitatge, l’energia, l’aigua o l’alimentació (agricultura i pesca). El departament ha creat un grup de treball que ha donat un document de conclusions a la Comissió d’Urbanisme. Seria prudent, de tota manera, que el PSC hi pogués dir la seva, si és qui l’ha d’aprovar en els propers mesos i executar-lo en els propers anys.