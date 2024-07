Si fa calor, màxima ajuda al més fràgil

Fa calor, ara ja de veritat. Els termòmetres de diverses estacions de la Catalunya central ahir ja es van situar per sobre del 41ºC. En una societat en la que sembla que sempre haguem de fer una més que el dia anterior, vivim pendents de si la temperatura d’aquesta dimarts ha estat de rècord. No. No, no ho ha estat. L’any passat hi va haver dies de més calor, però, vaja, es probable que entre viure a gairebé 42ºC (ahir) o a 44ºC (l’estiu passat, a Artés) el nostre cos i la nostra memòria no notin, pràcticament, la diferència. Fa molta calor i cal prendre totes les mesures per passar aquests episodis amb la incidència mínima. Fer cas als consells d’hidratació, de no estar massa estones al sol, de buscar refugi, ombres, entre d’altres consells. Per avui s’espera un altre dia de calor intensa, sobretot al migdia. A la Catalunya central, aquest dies de temperatures altíssimes (és el primer cop que es passa de 40ºC a diferents municipis), per sort han anat acompanyats de matinades suaus.

L’hospital de Manresa té a final de més el doble d’activitat a urgències que a principis de mes, i, a part de la calor, no hi ha gaire factors més que puguin justificar el canvi. Aquesta és la veritable preocupació. És difícil que puguem classificar aquest pic de feina mèdica amb un cop de calor. Màxima atenció i màxim servei dels municipis amb refugis climàtics i altres ajudes al ciutadans.