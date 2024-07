A la memòria del professor Jaume Torras Elias

El 18 de juliol va morir a Barcelona, on havia nascut el 1943. Feia anys que estava malalt. Des del 1992 tenia dificultats greus amb la vista i li costava llegir, tot així va publicar fins el 2019. Als 14 anys fou aprenent de forner al negoci familiar. Els pares el van formar en acadèmies d’idiomes. En l’entrevista de Rosa Ros a la revista Mestall recorda que va ser detingut per la policia franquista, va formar part del Sindicat Democràtic d’Estudiants i de la Caputxinada. Treballant a Planeta va conèixer Josep Fontana, que el va animar per estudiar becat a París. Vivia a la residència Colegio de España. Del 1966 al 1968 estudia a l’Institut d’Història Econòmica i Social de la Sorbona, creat per Pierre Vilar. Oro y moneda en la historia són els apunts de les seves classes.

Seco Serrano li va encarregar una tesina sobre com la Primera Internacional va influir en la classe obrera espanyola. Com que tenia vincles familiars, concretament un oncle a Sant Joan de Vilatorrada, va decidir anar a l’Arxiu de Manresa de mossèn Gasol. Només estava obert dues hores al dia i sense calefacció. Hi va anar diverses vegades amb tren. M’havia explicat que quan el mossèn tenia ofici a la Seu, tancava i es quedava amb un pam de nas. No el va ajudar a trobar res, ni tan sols les actes del 1820-23 que alguns historiadors hem tingut ocasió de llegir després. Però, explica a Mestall, «al final em van caure a les mans les actes de l’afusellament, l’any 1823, de Jep dels Estanys, un conegut dirigent de partides reialistes durant el Trienni Constitucional. També, una revista de propaganda, El Español Realista. Davant de les circumstàncies, em vaig escapolir per anar a una casa de fotografia i fotocòpies perquè me’n fessin fotocòpies.» Li agradava que la gent investigués. Recordo que m’havia ensenyat un bon treball sobre la desamortització manresana de Ramon Vila, que finalment l’autor va decidir no presentar. Interessat en les comarques i especialment en la Catalunya Central va estudiar sobre el carlisme de la Segarra, el Solsonès i el Berguedà.

Ens uns moments en què la història era molt incipient, Torras va ser un bon professor, afable, que sabia comunicar bé amb els alumnes. I, millor investigador. Entre les obres: Liberalismo y rebeldia campesina (1820-23). Extractes de la tesi doctoral de 1971, publicats el 1976. Analitza els focus d’aixecaments reialistes del Trienni Liberal. Posteriorment, s’hi va dedicar Josep M. Fradera i Ramon Arnabat. El final dels gremis del segle XVIII abans de la industrialització va ser una de les seves aportacions: Fabricants sense fàbrica, referit als Torelló d’Igualada. Responsable de la revista Recerques, hi publica un article fonamental, el 1981: Estructura de la indústria precapitalista a la Draperia, és a dir els paraires que acaben els draps. Demostra que són el gremi més potent per la comercialització, cosa que els permetrà acumular capital per més endavant invertir en la industrialització. En contacte amb historiadors internacionals com Maxime Berg editen Mercados y manufacturas en Europa, 1995. Hi publica l’article Redes comerciales i auge textil en la España del siglo XVIII. Per iniciativa pròpia, cada dijous diversos historiadors es trobaven en un restaurant de Cerdanyola on anaven a dinar: «Aquesta va ser la principal aportació al Departament d’Història Econòmica de l’Autònoma», els va dir, en plegar. El manresà Lluís Virós el va substituir quan feia les assignatures del màster en Història Econòmica, del que ell n’era professor, quedant de curador del despatx el 1992 quan va passar a la Pompeu Fabra.