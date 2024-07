Al parlar de política i marxisme no pretenc pas escalfar el cap de ningú amb les idees revolucionàries d’en Karl Marx, només vull referir-me a la sagacitat verbal dels germans Marx. O sigui, els marxistes Groucho, Harpo, Chico i Zeppo. Per cert, als anys 50 l’FBI, amb la seva fòbia persecutòria envers qualsevol ideologia esquerrana, va investigar en Groucho com a perillós comunista. Les conclusions finals de la investigació, però, van descartar que el nord-americà Marx fos un perillós deixeble dels seu homònim alemany.

Les enginyoses interpretacions dels germans Marx a vegades tenen certa semblança amb l’actitud d’alguns polítics espanyols, si bé aquests tenen molta menys gràcia. Amb les vacances estiuenques em pensava ingènuament que alguns polítics descansarien unes setmanes i ens regalarien una plàcida treva. Però no, alguns polítics s’han entossudit a continuar desbarrant sense agafar-se cap descans. Ignoro si és degut a les altes temperatures d’aquests dies, però el seu cervell es continua escalfant de manera alarmant i no paren de foragitar bajanades.

Mentre els actors còmics tenien un bon repertori de frases genials, els actors polítics tenen un pèssim repertori de frases vulgars. Mentre els uns tenien molta gràcia, els altres són una desgràcia. Només cal seguir els debats parlamentaris per comprovar la mala llet d’alguns polítics.

Disculpeu-me la repetició del pronom indefinit «alguns», ja que en política no tots els protagonistes són iguals. Cal reconèixer -i admetre- que hi ha polítics compromesos i coherents que s’hi dediquen honestament. N’hi ha que estan al servei de la comunitat i n’hi ha que s’aprofiten de la comunitat.

L’hemicicle parlamentari de la Carrera de San Jerónimo sovint se sembla a la cabina del vaixell d’aquella memorable pel·lícula marxista (dels germans) «Una nit a l’òpera». Un desori total, un caos inversemblant...

Els gags que sovint s’interpreten des de les bancades ocupades per la dreta i l’extrema dreta són esperpèntics. No hi ha manera de fer-los entendre que en política a l’adversari se’l guanya mitjançant les urnes democràtiques i no amb insults, exabruptes, i altres perversos estratagemes.

En lloc de dedicar-se a resoldre els problemes de la ciutadania alguns polítics tenen una facilitat extraordinària per emmerdar-ho tot. Alumnes avantatjats i apassionats d’aquella frase d’en Groucho Marx: «La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats».

Amb tot el respecte, i sense ànim d’insultar a ningú, vet aquí una frase dels genials còmics que alguns polítics (insisteixo amb «alguns») haurien de recordar de tant en tant: «És millor estar callat i semblar ximple que parlar i aclarir els dubtes definitivament». Una altra frase: «Pot semblar un idiota i actuar com un idiota, però no us deixeu enganyar, és realment un idiota». Dues màximes filosòfiques que alguns polítics haurien de memoritzar.

Davant l’actual panorama polític, i l’inquietant futur que s’albira, tal com va dir en Groucho: «Parin el món que baixo».