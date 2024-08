La broma dels refugis climàtics

M’imagino que el Josep Maria Oliva, un dels articulistes que opinen a aquest diari, deu estar de mal humor quan llegeix que els ajuntaments habiliten refugis climàtics, un concepte totalment impropi del lèxic català. A Catalunya, durant generacions, hem anat a prendre la fresca, a remullar, al Passeig –o a la rambla–, a la font, a la piscina... També fem ventilar i, quan tenim set, bevem aigua, un refresc o ens atipem a base de síndria. Que un concepte com refugi climàtic s’imposi és una mostra més de feblesa lingüística, social i política. Que l’Ajuntament de Barcelona es dediqui a catalogar els llocs susceptibles de trepitjar quan la calor s’intensifica fa pensar que, en els darrers anys, no sap què fer amb els diners. Que Sant Sebastià, acostumat a acollir estiuejants que busquen temperatures moderades, divulgui 89 refugis climàtics, és menysprear capacitats mentals.

Llegir que l’Ajuntament de Manresa posa a disposició de la ciutadania vuit espais municipals com a refugi no deixa de ser una broma poc afortunada, oimés quan alguns dels vuit equipaments estan tancats a les hores de màxima calor i, en un cas, fa vacances bona part del mes d’agost. A Igualada, han descobert que posar tres marquesines al Passeig pot fer baixar deu graus la temperatura. Espero que no els faci falta contractar un equip científic per validar-ho. Qualsevol dels nostres avis i besavis podrien alliçonar tècnics d’institucions per recuperar formes ancestrals per fer baixar les temperatures, moltes a partir de recursos tan bàsics com els ceps emparrats o les figueres que, a part d’ombra, produeixen deliciosos fruits.

Parlar de refugis climàtics és propi de societats que necessiten generar nous conceptes que no han format part del nostre llenguatge. A ningú no se li escapa que a les ciutats els autèntics oasi, a l’abast de tothom, són les botigues petites, mitjanes i grans. Com més grans, més susceptibles de passar-hi més estona i sense pressió d’haver de fer obligatòriament cap compra. Els bars i cafeteries haurien de declarar-se béns d’interès públic per diferents motius. Molts tenen terrassa coberta o taules sota espais arbrats, agradables climatològicament, que paguen els corresponents impostos per ocupació de la via pública. Tots, o gairebé tots, disposen d’aire condicionat a l’interior i, a més a més, solen tenir diaris i televisió per informar i entretenir a la clientela. Pel preu d’un cafè, un refresc o una pasta, ni el cos, ni l’ànima han de patir. Entre comerç i restauració, el nombre de metres quadrats a una temperatura que no supera els 25 graus és immens.

Els que som de Manresa, ens queda fer alguns agraïments i un prec. Gràcies a les persones de l’Ajuntament que tenen cura de l’arbrat que, en pocs anys, ha crescut notablement. Més superfície verda i menys poda. També un agraïment per als que van empènyer i als que fan possible l’Anella Verda, un autèntic valor local. I un prec: que algú de l’Ajuntament s’inspiri amb el que va ser un dels millors alcaldes de Catalunya, Antoni Farrés, que ja fa 38 anys va obrir a Sabadell, la Bassa de Sant Oleguer, un exemple d’espai lúdic d’aigua al servei de la ciutadania.