El nou govern ha d’escoltar la regió central

El mes de novembre, si el proper govern de la Generalitat manté les previsions de l’actual, els que passin per l’autopista C-16 en el tram que uneix Bages i Vallès -el més car- tindran el pas gratuït si van i tornen de Barcelona (o a l’inrevés) en el mateix dia. I si paguen amb teletac, i si es registres, i si... Si compleixen una sèrie de condicionants que no fan més que fer feixuc i complex un tràmit que hauria de trobar fórmules fàcils. D’entrada, la primera, és que hauria de ser possible pagar amb tots els sistemes i tenir l’aplicació del descompte que hi hagi en cada moment. És a dir, s’hauria de poder pagar en metàl·lic, amb targeta de crèdit o dèbit, amb telèfon vinculat a la targeta, amb teletac i a través d’una aplicació. El que no s’entén és l’exclusió de sistemes de pagament.

Però, amb tot, el principal problema de l’autopista és que tot i la gratuïtat no resol definitivament el gran debat al que la Generalitat -sigui quin sigui el color del govern de torn- s’ha negat sistemàticament: cal tenir dues sortides (o entrades) de Manresa i el Bages cap a la zona metropolitana (Barcelona, port i aeroport) amb carreteres amb característiques d’autopista o autovia i gratuïtes? Calen aquestes comunicacions, repensar la carretera de Manresa a Igualada, i la millora radical del ferrocarril (dels ferrocarrils). Governi qui governi ha de sentir un clam del Bages per la millora de les comunicacions.