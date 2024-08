La postal del Joan

Suposo que al Joan Capdevila, col·laborador de Regió7 al Moianès des del naixement d’aquest mitjà, no li sabrà greu que desvetlli una, diguem-ne, intimitat. El Joan manté inalterable un costum amb aquesta redacció des de la qual jo els escric, i a on ell ha enviat durant dècades cròniques informatives del que passava al seu Castellterçol natal i a la seva comarca, el Moianès. Cada any, sens falta, ens fa arribar una postal del que s’ha convertit en el seu oasi d’estiueig. Enguany, ja la tenim aquí. I per a mi ha esdevingut un element indestriable del meu calendari personal. El que em diu que, definitivament, som de ple a l’estiu. I que em fa adonar, un cop més, del pas del temps. Quan arriba a les meves mans visualitzo al bo del Joan, ja instal·lat a la segona llar i impregnat del ritme de l’estiueig, anant a la papereria del lloc de destinació i remenant entre l’oferta de postals per triar la que l’inspira més la representativitat d’aquesta vida paral·lela en temps de canícula. Enguany, ha optat per una de dividida en dotze imatges que volen copsar l’essència de l’Escala (el seu paradís particular) i, per extensió, de la Costa Brava. Al revers, és clar, el seu missatge escrit de puny i lletra. I amb aquella estructura que els qui (anys enrere) hem escrit postals, reconeixem de seguida com a pròpia: un text que s’inicia voluntàriament ordenat, però que a mesura que va progressant cap a la part baixa de la reduïda quartilla va derivant en oscil·lacions causades per la necessitat de trobar l’espai suficient per expressar el missatge desitjat, tot esquivant el segell i deixant l’àrea imprescindible per escriure-hi el destinatari. La postal és un element tan senzill i humil com potent sentimentalment. Perquè, d’una banda, em fa feliç pensar que aquella persona ha tingut uns moments de pensament per nosaltres. Un missatge que perdurarà en el temps (guardo les postals anuals en un armari), en un temps de missatges efímers. I perquè, de l’altra, em desperta, no ho puc negar, certa nostàlgia. D’aquells temps en què també jo escrivia postals, que eren sinònim d’un període de distància no només física, sinó també comunicativa. Quan no hi havia mitjans ni xarxes que, al contrari del que passa ara, ens connecten constantment. Enviar una postal era el plaer de la desconnexió i, al mateix temps, saber que, a un ritme lent, t’acabaria reconnectant amb els teus éssers estimats. Tot i que, no pas poques vegades, tornaves a casa abans que la postal. Però, quan arribava, era una finestra excel·lent des d’on recordar aquells bons moments passats.