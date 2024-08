Sant Jaume entre el Pi i els Elois

Per Sant Jaume, quan era festa a Catalunya, a Berga es feia festa grossa. Durant uns anys la Festa dels Elois i el primer i l’únic Aplec del Pi de les Tres Branques, fet abans de la darrera guerra civil de 1936 -39, també es va fer per Sant Jaume. A Catalunya era una important festa a diversos indrets de la nostra geografia. Ara el dia passa sense pena ni glòria. Els Elois es fan un diumenge com l’Aplec del Pi de Campllong.

Recordo les cavalcades dels Elois, quan encara no s’havien convertit en el que és ara. Els anys seixanta i bona part dels setanta, quan un genet arribava a la plaça de sant Pere, el senyor rector li demanava si volia aigua o només la benedicció, atesa la seva resposta s’obrava en consciència. Berga, malgrat tenir l’aigua provinent de la font de Tagast era un lloc de sequera permanent i totes les cases solien tenir uns bons dipòsits d’aigua per prevenir la tallada dels seus subministraments. Tot això va quedar arranjat amb l’arribada de l’aigua del canal industrial. Per tant, ni a la plaça de sant Pere a les escalinates d’accés a la parròquia, els mossens com a molt llençaven una mitiga galledeta d’aigua al genet que els ho demanava. Evidentment, el poble berguedà que s’ho mirava des de la plaça no era mai remullat. Si no vaig errat la primera berguedana que a la plaça va tirar un potet d’aigua fou la de cal Quim Serra. Ha de quedar clar que entre les restriccions d’aigua i el sentit tradicional de la festa no era un desgavell com ara.

L’Aplec del Pi de Sant Jaume de l’any 1921 segons l’edició del matí de La Veu de Catalunya del 23 de juliol deia «Aplec Nacionalista de Berga, el 25 de juliol festivitat de Sant Jaume, se celebrarà un aplec nacionalista al Pi de les Tres Branques i Fonts del Riu de Castellar, organitzat pel Centre Autonomista i Joventut Nacionalista de Berga, en celebració de l’esclatant victòria obtinguda a les passades eleccions de diputats per la Mancomunitat. Hi haurà missa de campanya i sardanes...» explica que hi assistiran «... els diputats Iu Minoves i Ferran Valls i Taberner, com també en Antoni Sansalvador (aleshores propietari de Campllong), Antoni Arderiu, Ventura Gassol i representacions del Casal Regionalista de Manresa i de la Joventut Nacionalista de Manresa i Sallent», també publica el programa d’actes «... 2/4 de quatre del matí toc de diana pels carrers i places de Berga... a 2/4 de vuit missa .. essent el celebrant Mn. Marià Miró...l’orquestra Nova Harmonia tocarà peces del seu repertori... acabada la missa esmorzar .. es tocaran sardanes a les Fonts del Riu Castellar, ...a la una dinar ... a 2/4 de quatre de la tarda tornada al Pi... es recitaran poesies i es pronunciaran els discursos.. Un cop acabat altre volta sardanes, emprenen seguidament el retorn a Berga...».

La revista de Berga El Pi de les Tres Branques, número 40 de la segona època, de 6 d’agost del 1921, està dedicada quasi íntegrament a l’aplec del Pi per Sant Jaume, i explica com transcorregué. Quan després de la mort del dictador Franco es va voler fer un nou aplec al Pi, no varen seguir les formes ni la tradició del fet de l’any 1921, fins i tot varen canviar-li el nom i va passar a dir-se Diada Nacionalista del Pi de les Tres Branques... una errada monumental fou deixar els micròfons del Pi perquè la gent s’esplaiés, oradors que no convocaven els seus discursos ni a vuit persones al Pi de les Tres Branques feien discursos de mitja hora... i no parlem de les baralles que hi va haver a sota el Pi, ni dels que deien que eren ells els que havien descobert el Pi Jove, quan l’aplec de l’any 1921 varen fer-hi part dels actes allà mateix... enguany diuen que hi van anar un centenar de persones... el mossèn Jacint Verdaguer no es mereix la deixadesa de com ha acabat la festa creada sota l’arbre que va cantar en els seus versos.