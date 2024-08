I, sobretot, no aturin el país

El PSC, si les bases d’ERC no ho eviten divendres, ocuparà la presidència de la Generalitat. Li donaran suport els republicans i dels Comuns. Suports externs, en principi. Es pot argumentar que els socialistes fa uns anys, no masses, estaven a favor de l’aplicació de l’article 155, que perjudicava de manera evident Catalunya, i que els Comuns són el partit que va dinamitar la darrera legislatura en no donar suport a la proposta de pressupostos. I com que en això de la política molt sovint el resultat final depèn del filtre amb el que et miris la pel·lícula també hi haurà qui dirà que l’estabilitat que ofereix els socialisme és el que convenia, que d’acord amb el passat i el 155, però ara els socialistes han promès que donarien a Catalunya «la clau de la caixa» (recaptació directa d’impostos estatals) i que, una vegada més s’hi ha de confiar, i que l’acord amb els Comuns parla de no activar el macrocomplexe del joc, el Hard Rock. I des d’ERC ho analitzaran i ho explicaran com una possibilitat de renéixer després de les darreres patacades electorals (i de la profunda crisi que s’ha obert a la formació), mentre els socialistes entendran que estar al govern de Barcelona, Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Estat és tocar cuixa de veritat, i que bé val pair alguna gripau de mala digestió si s’estén com un mal menor per dominar tant de poder. I els republicans explicaran, sense fer soroll, que és la millor jugada per descavalcar, definitivament, Carles Puigdemont, que aquest és qui els disputa els vots independentistes (sense pensar que n’hi ha un milers que cada cop que veuen unes urnes els venen ganes d’excusar-se de la cita).

Entre arguments a favor i en contra de l’acord polític hi ha una majoria social, que amb les maletes a punt per fer vacances, diu als dirigents polítics que, sobretot, ara que el país va bé, prenguin les decisions que vulguin, però que no aturin la dinàmica econòmica actual. A veure si en sabran prou.