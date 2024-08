Acord d’investidura

«Les formacions sotasignades ens reclamem hereves del catalanisme popular, que té com a principis essencials el reconeixement de Catalunya com a nació i la voluntat col·lectiva de fer avançar al país i construir un futur millor sobre la base de la voluntat de la ciutadania expressada democràticament.

Aquest catalanisme –fruit de la diversitat i pluralitat de la societat catalana– es tradueix en diverses propostes polítiques que abracen des del federalisme a l’independentisme, que es reconeixen mútuament com a opcions legítimes. Amb aquesta premissa l’independentisme d’esquerres i el federalisme d’esquerres han tingut capacitat d’establir confiances, d’alinear objectius i de sumar esforços en diferents moments històrics, sempre amb l’horitzó compartit que Catalunya guanyi sobirania per garantir així el progrés social i econòmic de la societat catalana». Amb aquests dos paràgrafs comença el preacord signat entre el PSC i esquerra, que en aquests moments deuen estar votant els militants d’ERC.

Per mi, el mutu reconeixement polític és el més important d’aquest document, i per aquest motiu és comprensible l’atac furibund per terra, mar i aire al mateix per part de Junts i l’ANC. Acceptar la transversalitat de Catalunya i que no tots som independentistes és un gran pas per posar les institucions al servei de tots els catalans i no només d’una part. Amb aquest acord Esquerra pren la davantera a Junts en la seva lluita per representar als independentistes que volen avenços reals en la sobirania i potser, dic potser, la suposada mal fiança vers els socialistes ve que més d’hora que tard una part d’aquests acords, que ningú pot negar que són positius pels catalans, s’hauran de votar al congrés i aleshores Junts haurà de recolzar-los llevat que vulgui fer un altre cabriola que ningú entendria.

És veritat que la part econòmica d’aquest és important, molt important i, per tant, s’ha de valorar com a tal. Considerar el text com un «concert» com el basc o navarrès és una afirmació que no s’ajusta a la realitat. Sí que és un sistema molt millor i transparent que aportarà molts més recursos i evidentment és singular dins el model espanyol. El model s’assembla molt a l’alemany, on l’estat federal té la capacitat normativa, excepte en algunes deduccions, i els impostos els administren els Länders. Gairebé tots els estats federals tenen un model molt similar EUA, Canadà i Austràlia serien altres exemples similars al que serà el nostre. La característica Alemanya, que copia aquest model, està en el nomenat principi d’ordinalitat, on un Länder abans i després dels mecanismes de solidaritat han de continuar en el mateix lloc del rànquing. Si Catalunya és la tercera en aportar haurà de ser la tercera en rebre i no tretzena com fins ara.

En resum, el que s’ha de dir és que l’acord, és un bon acord per Catalunya, i assenta les bases per un govern progressista. Llàstima que només sigui un acord d’investidura perquè pel contingut podria ser perfectament, un acord de legislatura.