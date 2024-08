Això que voten a ERC no és federalisme

El federalisme sona bé, i per això hi ha qui l’invoca per decorar l’acord que les bases d’ERC voten avui, però no és un sistema especialment indicat per atendre el dret a l’autogovern real de les minories nacionals. Mèxic, Argentina i Paquistan són estats federals, però ni intoxicats de ratafia no els exhibiríem com a model del que convé a Catalunya. Potser el millor exemple que es pot posar per il·lustrar-ho és el dels austríacs. Àustria, amb una mica menys del triple de superfície que Catalunya i només un milió d’habitants més, és una federació. Cada estat té els corresponents parlaments i governs, però les seves competències són molt limitades, i la seva capacitat de recaptació fiscal és anecdòtica. I pel que fa a la gestió de la diferència, l’estat de Caríntia tot just ha acceptat, amb grans reticències, que els municipis històricament eslovens disposin de retolació en alemany i eslovè a les carreteres. Mentrestant, uns altres ‘austríacs’, els tirolesos del sud, incorporats a Itàlia amb la descomposició de l’imperi, gaudeixen d’un estatus absolutament diferenciat dins de la gens federalista república italiana. La província del Südtirol, amb un 70% de la població de parla alemanya, gaudeix d’un règim especial inclòs al tractat de París signat després de la Segona Guerra Mundial i patrocinat pels guanyadors. Itàlia va fer tota mena de maniobres per evitar aplicar-lo, cosa que va generar un moviment terrorista amb bombes i morts els anys 50 i 60, però finalment s’ha desplegat i avui el Tirol del Sud té un ampli autogovern, un règim lingüístic propi i, sobretot, recapta i gestiona el 90% dels seus impostos, cosa que ha ajudat -juntament amb el fort dinamisme exportador i el turisme- a que sigui la província amb el nivell de renda més alt d’Itàlia. Per gestionar la diferència calen tractes diferents, no federalisme. Altra cosa és que acords com el que defensa la direcció d’ERC s’acabin aplicant. Però això ja és una altra història.