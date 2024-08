Berguedans i el rei Jaume I

La bella història que em plau explicar en aquest article, inicialment conté la curiositat cronològica de fer-nos retrocedir 750 anys des d’aquest 2024 fins al 1274, amb el complaent incentiu de trobar-hi coincidències històriques entre el regnat de Jaume I el Conqueridor amb sentimentals referències berguedanes.

Com a qüestió prèvia, cal fer referència a una protagonista ineludible que és Sibil·la de Saga, a la que l’eminent historiador Ferran Soldevila ens la presenta com «una dama catalana de noble llinatge, però no d’alta noblesa», a la que em permeto afegir-hi «i nascuda a Berga».

Anant als antecedents familiars de Sibil·la, cal precisar que el seu cognom Saga, d’arrel territorial, prové de Ger de Cerdanya. I cal també recordar que el llinatge dels Saga feia generacions que estava emparentat amb el dels Berga, amb referències com la de l’avi de Sibil·la, Arnau de Saga que el 1180 s’havia casat amb la Sibil·la de Berga.

Sense oblidar tampoc que els Saga foren des del 1166, feudataris dels castells berguedans de Fígols, Peguera i Blancafort i que aquest darrer, encara altiu avui, durant un període, fou probable residència dels Saga.

Però el període històric que avui interessa s’inicia l’esmentat 1274 quan Jaume I, gloriós conqueridor de València i Mallorca i ja el primer rei dels Països Catalans, als 66 anys, pren la ferma decisió de posar fi a la seva anterior i disbauxada vida personal. Amb set anteriors i consecutives amants, com molts reis de l’època, decideix iniciar una definitiva i seriosa relació personal amb l’esmentada Sibil·la de Saga, convertint-la, des de llavors en l’única i digna companya amb la qual ell passarà els darrers anys de la vida.

La relació sentimental entre ambdós amants mostrà acreditada fermesa. Pel que fa a Sibil·la, el seu primer propòsit fou obtenir l’anul·lació del matrimoni amb el seu marit, Arnau de Cabrera invocant suposats malts tractes per ell inferits, així com continuada infidelitat matrimonial. Atès que cap dels dos motius d’anul·lació havien estat per ella al·legats durant els nou anys d’estable i plàcid matrimoni, la sol·licitud de Sibil·la fou òbviament denegada. Com a solució dràstica a tal resolució judicial, Sibil·la abandonà immediatament Arnau.

En idèntic sentit, el propi rei Jaume, havia demanat al papa l’anul·lació del compromís de matrimoni que tenia ja atorgat a Teresa Gil de Vidaure, llavors malalta de lepra i retirada al convent de la Zaida de València. Tampoc aquesta anul·lació fou autoritzada per l’oposició d’ella i del papa. Amb aquestes dues decisions prèvies, Sibil·la, amb poc més de trenta anys i Jaume I doblant-li l’edat, prosseguiren el seu harmoniós aparellament fins a la mort d’aquest el 1276.

Confirmen l’exposat, l’afectiva i exemplar generositat del rei vers l’estimada Sibil·la, amb fets com que el gener de 1275, li donà el castell i vila de Tàrbena, al País Valencià, amb les seves fortaleses, terres i honors. I a més de confirmar-li aquesta donació l’amplià amb la de les viles de Terrassa, Gurb i Tagamanent.

Traspassat Jaume I, Sibil·la encara visqué a Barcelona fins al 1320, on morí als 79 anys respectada i estimada pels successors del rei Jaume I de la dinastia catalana, des de Pere II, fins a l’infant Alfons III.

Passen els segles fins a l’any 1887, quan Verdaguer, el més gran poeta català, recorreguda la nostra comarca, arriba al Pla de Campllong amb la impactant visió del Pi de les Tres Branques, del que escriu un dels seus més excelsos poemes, sentint-s’hi portat i inspirat pel rei Jaume, encara infantó, que amb llenguatge angèlic i patriòtic, transcendeix la visió cristiana i trinitària de l’arbre, convertint-lo alhora en símbol suprem dels Països Catalans i exclama: «Preguem que sia aqueix pi l’arbre sagrat de la pàtria». Imagino veure-hi agenollat el rei Jaume, als darrers anys de la seva vida i acompanyat per la Sibil·la, joiosos veient el pi, que per arrelar-se escollí la terra berguedana des d’on antany ella li donà la felicitat.