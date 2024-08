Caldrà moltíssim peix per a tant pescador

Els ecosistemes marins estan tan esquilmats per la sobrepesca que fins i tot a Xina, que no és pas un país que destaqui per les seves polítiques mediambientals, s’han començat a aplicar vedes selectives per facilitar la recuperació de les espècies més perseguides. A la foto, una flota de vaixells de pesca salpa del port de Zhoushan després d’una prohibició de tres mesos. Veient l’exèrcit de pescadors que surt a llançar les xarxes al mar, és inevitable preguntar-se si, quan tornin a port, n’hauran deixat algun de viu i si la veda haurà servit d’alguna cosa.