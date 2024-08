Una Clínica de Sant Josep més moderna

La Clínica Sant Josep de Manresa, integrada dins la Fundació Althaia i consagrada a l’atenció privada i mutual, és un ens amb una història molt llarga i profundament integrada en la memòria dels bagencs, molts dels quals hi van néixer. Tanmateix, aquesta història li va llegar un edifici antic en una ubicació urbanísticament encaixonada que crea moltes dificultats per a les ampliacions i les reformes. La Clínica perillava d’entrar en un situació de decadència per l’obsolescència de les seves instal·lacions. Per això és molt important que, sobretot a partir del 2009, la Fundació hi hagi emprès una política intensa i sostinguda de renovació, que ha transformat profundament una bona part de les instal·lacions, i que ara s’amplia amb la modernització de seixanta habitacions més. Certament, el gran problema de la sanitat a Manresa no són les instal·lacions d’un centre on s’ofereix atenció privada, sinó la saturació general de l’atenció pública, però que un segment de població tan ampli com el que té contractats serveis mutuals disposi d’unes instal·lacions modernes i competitives també fa una aportació al conjunt en reforçar la seva atractivitat. Alhora, un servei privat de qualitat a Manresa reforça la capitalitat sanitària de la ciutat i la potència d’Althaia. Que la modernització continuï és, doncs, també, d’interès general.