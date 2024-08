L’endemà d’investir Illa

Escarafalls perquè l’executiva d’ERC accepta investir el socialista Illa a canvi d’un seguit de propostes de màxims que, com la carta als Reis d’Orient, serà satisfeta ... o no. Per demanar, no quedem. Les bases del partit ja diran el que hagin de dir, que per això són sobiranes per expressar-se i ratificar o reprovar les decisions de la cúpula. Però el tema que provoca irritació és el suport a una de les formacions que van emparar el 155, encara que sigui per evitar la repetició de les eleccions, aportar estabilitat social i fer avançar l’autogovern de Catalunya amb l’horitzó de la independència al fons de l’escenari. L’ANC convoca manifestacions al davant de les seus dels republicans i el grau de xou i postureig puja d’intensitat. Som gent de seny i rauxa, diuen. La possibilitat que el líder del PSC assumeixi la màxima representativitat del govern català està generant molt soroll, però al 155 ja el va investir Junts per situar Núria Marín a la presidència de la Diputació i, en el cas de Manresa, Marc Aloy és alcalde amb el suport dels socialistes. Si tot plegat és resignació, tacticisme, assumpció dels nous temps que corren per al catalanisme que vol l’estat propi o bé l’abandonament de tota aspiració ja es veurà, però la pugna entre la puresa i el pragmatisme no té gaire sentit si en comptes de sumar o renovar només serveix per repartir plantofades i cadires.

Mentrestant, s’observa amb estupefacció la penetració de l’ideari de l’extrema dreta entre el jovent, animat per l’exaltació de l’espanyolitat, l’odi al migrant i la malfiança cap els avenços del feminisme. Contra el programa de maldat dels uns seria d’agrair l’idealisme realista dels altres, però l’esquerra ni hi és ni se l’espera. I a la catalanitat l’està devorant una onada de recentralització heteropatriarcal dels usos i costums afavorida per la imatge de perdedors i barallats que ofereixen els partits i els actors socials que aspiren a la independència. La llengua catalana s’ha convertit en un camp de batalla de forma desacomplexada i podríem preguntar-nos si el pagafantisme i l’etiqueta de loser del catalanisme independentista no contribueix al descrèdit i la hostilitat. El problema no és tan investir Illa com el camí a seguir a partir de l’endemà. A l’independentisme se li pot demanar paciència, però no fer el ridícul. Caldria donar mostres inequívoques d’unitat. Ser uns perdedors no ens porta enlloc i no ajuda a guanyar adeptes.