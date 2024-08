Marc Bernal no oblidarà el debut

El primer partit de la gira del Barça als Estats Units segur que no l’oblidarà Marc Bernal, el jove migcampista berguedà del filial que està essent observat pel nou tècnic Hansi Flick. El matx que els blaugrana van jugar a Orlando (Florida) contra el Manchester City de Pep Guardiola va començar més d’una hora tard per culpa d’una tempesta elèctrica. La pluja, els trons i els llamps són un rival contra el que val més no jugar-hi.