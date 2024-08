Avui és el dia. Avui la militància d’ERC decideix si la Generalitat té un nou govern tripartit o tornem a les urnes el 13 d’octubre. Una gran responsabilitat. Una decisió que afecta vuit milions de catalans la prendran uns pocs milers, però l’alternativa és que ho faci un grapat de dirigents. Tant el grapat com els pocs milers estaran molt pendents del resultat. Els vuit milions... mirin, ha començat el mes d’agost, hi ha un munt de gent de vacances, fa una calda insuportable, per espectacle ja tenim els Jocs Olímpics i per serials, les plataformes.

En aquests casos és important saber què opinen els déus, i l’oracle d’ERC és Oriol Junqueras, que ha tuitat : «Tot el respecte per la feina feta per l’equip negociador encapçalat per la Marta Rovira i pel contingut del preacord». Però als oracles se’ls ha d’interpretar, i en els debats civilitzats la frase «respecto molt el seu punt de vista» sol precedir a una trinxada absoluta. Junqueras la deixa a la lliure interpretació del lector, però avisa: si és que sí i ens foten, els fotrem. Mentrestant al socialisme espanyol s’han desfermat totes les fúries de l’infern, que fan pinya amb la tradicional indignació hiperbòlica de la dreta. Passi el que passi, sigui el que sigui que avui decideixi el cens electoral d’Esquerra, Pedro Sánchez ja arrossega la llufa. Una altra. Tot plegat per guanyar uns quants dies més d’anar respirant, sense cap mena de garantia. Oi que li va acceptar a Junts el redactat de l’amnistia? Doncs li ha tombat la primera fase dels pressupostos.

Si la consulta surt que no, Sánchez s’haurà posat inútilment més pedres a la motxilla i ERC sabrà a l’octubre si l’electorat n’està gaire fins els nassos, dels seus embolics. Si surt que sí, Illa serà investit i aquell mateix dia començarà la impaciència per veure els resultats en forma de diners, però els canvis necessaris poden trigar anys, i mentrestant uns i altres tindran mil ocasions per muntar més sagramentals. En nom de Catalunya i dels catalans, és clar. ○n