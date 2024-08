El comerç de Talamanca com a exemple

Hi ha operacions de recuperació de barris, ciutats o territoris que només són possibles per mitjà del turisme. Idealment, hi podria haver altres vies, però en la pràctica, l’únic factor realment transformador de forma ràpida i substancial és l’aparició d’activitat turística, ja sigui en barris sòrdids fins ben entrats els anys vuitanta, com el Raval de Barcelona o el Barri Antic de Girona, o als pobles petits de la Cerdanya que avançaven a tota la velocitat cap a la desertització. Avui són irreconeixibles. La gran paradoxa és que l’èxit de les apostes turístiques porta implícita una maledicció que aboca al fracàs: gentrificació, lloguers que expulsen els autòctons, vulgarització del teixit comercial... i al final del camí, manifestacions contra l’excés de turisme, com hem vist a Barcelona i Girona fa ben poc. Els alcaldes de Manresa que intenten generar moviment turístic des de fa dues generacions i no ho aconsegueixen es tiben els cabells. Trobar el punt d’equilibri just és molt complicat: el turisme és un animal amb vida pròpia que resulta difícil de controlar. Ara mateix, a Talamanca torna a haver-hi un comerç obert perquè la zona està generant un flux modest però ferm de visitants. És una altra resurrecció gràcies al turisme. El que cal ara és no perdre de vista que, a mitjà termini, es pot morir d’èxit, que no deixa de ser una manera com una altra de morir.