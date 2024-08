Els Jocs polítics

Aquest estiu ens estava sortint prou barat, però aquesta darrera setmana la calor ha tornat de manera més que contundent, tot i que jo ja m’havia fet il·lusions que aquest any potser la cosa aniria a menys després del magnífic mes de juny que vam tenir. La realitat s’ha imposat i el meu cervell porta uns dies d’un xup-xup que em costa, i molt, anar fent, per això he de donar mil gràcies als Jocs de París perquè m’estan salvant de no patir una desconnexió total del món i així, com qui no vol la cosa, les tardes me les passo veient gimnàstica artística, tant la masculina com la femenina, i natació, tot esperant les finals de l’atletisme i l’arribada de la gimnàstica rítmica. També he viscut moments inoblidables, com el del jove de la Seu d’Urgell Miquel Travé, que va tenir la medalla a tocar i un petit, petitíssim error el va deixar fora. Les seves llàgrimes ho deien tot del que en el fons és l’esport: mesos i mesos de preparació que de cop i volta s’esvaeixen en mil·lèsimes de segon. Són moments que transmeten tantes emocions que és impossible que no et colpegin d’alguna manera malgrat veure-ho des d’un sofà. Així doncs, gràcies París. Ja sé que el tinglado dels Jocs dona per sucar-hi pa i que massa vegades els i les esportistes no son sinó una trista mercaderia. Des del sofà jo veig i miro persones, homes i dones que competeixen i que per a mi el que fan és art efímer, però art, i només puc, doncs, agrair-los que em permetin passar unes estones fantàstiques.

Mentre per uns dies París és la capital de l’esport, a Catalunya portem una marató més llarga que un dia sense sol tot esperant a saber qui guanya la cursa cap a la presidència de la Generalitat. Per a mi de guanyador, si més no moral, n’hi ha un i de ben clar i no és altre que ERC. ERC va perdre les eleccions i des del primer moment el seu candidat ho va assumir, però a la vegada (ironies de la vida) és el que està treballant més per tal que un Govern sigui possible malgrat les terribles crítiques i pressions que rep de tot arreu i, especialment, del món independentista. Quan escric aquestes línies encara no s’ha acabat la votació i, per tant, en desconec el resultat i no m’atreveixo a fer pronòstics, tot i que, independentment de com acabi tot plegat, ERC, insisteixo, és la guanyadora. Seguint amb la comparativa esportiva, de ben segur que alguns dels corredors acabaran extenuats i hauran de passar a la reserva per deixar lloc a les noves promeses. D’altres potser fora bo que passessin el control antidopatge, vist que de cop i volta s’han tornat muts, sords i que sembla que la cosa no vagi amb ells. El paperot d’Oriol Junqueras aquests dies és per sucar-hi pa, ja que no en tenim ni idea del que vertaderament pensa de la proposta d’acord i no sé jo si qui pretén dirigir una organització política, i de retruc el país, pot pretendre-ho amb aquestes credencials. Però aquesta marató no la corre només la gent d’ERC, sinó que com a mínim també hi ha els socialistes i, vaja, no sé jo qui els entrena, però tela marinera, perquè ja no és que siguin muts i sords, sinó invisibles. Per tant, suposo que corren, però jo no els guipo. La meta sembla a prop o potser és un miratge i continuaran corrent ves a saber per on. ERC i la seva militància el diploma olímpic, si més no, ja el tenen.