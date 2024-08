Estiu (2) / Xavier Serrano

L’estiu alenteix la vida i, fins i tot, l’aigua de l’aixeta raja a poc a poc per acostumar-m’hi. Si no fos així no hauria parat prou atenció a la columna de formigues, una línia intermitent negra sobre blanc immaculat, que ressegueix la borada del plat de dutxa i s’enfila per la paret fent un camí imaginari. Totes les bèsties, les grans i les petites, empaiten un destí. La calor ha emmandrit el temps i quan tot s’atura només queda vida per viure. I això és el que hi ha en aquest instant. Tot i res. L’estiu no és només una estació. És un signe de puntuació. Un parèntesi com una mitja lluna, un espiral que turbina la nit i el dia, un punt gros i perfecte com una ensaïmada mallorquina de les que compren als aeroports els que no saben tornar a casa amb les mans buides. Hi ha persones de vent, lleugeres com els bunyols buits, i n’hi ha que estan fetes de sol i pluja. N’hi ha que busquen sempre la llum, que es panseixen a l’ombra, que necessiten atenció constant, ser acaronades, estimades, desitjades. N’hi ha que se senten més bé sota jerseis de llana i jaqueta, mig amagades, cerebrals.

A l’estiu, el mar atrau perquè no és un mirall, és un lloc on endinsar-se. En el rocam del meu davant espeteguen les ones. És una massa heterogènia, rugosa i fosca, amb un forat central. Miro a l’altra banda a través seu. Primer s’hi veu el blau del cel i un tros de núvol i després, l’escuma del mar, i de nou el cel, i de nou el mar, com un ull que s’obre i es tanca en un parpelleig rítmic i constant. Oneja bandera groga. Potser aquesta roca ja hi era quan tu et banyaves en aquest mar i desconeixies tot el que passaria després. He vingut al teu poble a saber coses antigues que creia que em pertanyien. He vingut al teu poble a empaitar històries i, ara mateix, penso que s’ha de ser prudent amb els records.

Passegen per la sorra un home i una dona amb banyador i barrets de palla. Els segueixen dos adolescents. La dona somriu i es gira amb el mòbil a la mà. Fotografia els joves i els fa vídeos sense parar de caminar. Fa dues passes més i torna a mirar enrere. Continua amb un somriure perenne, els torna a fer fotos, els torna a gravar. L’home no els ha guaitat en cap moment i els dos nois es miren sense entendre res. Jo sé per què ho fa. És l’hora bona. La llum de tarda es torna plantejada. Tothom esdevé el protagonista de la seva escena, com la claror que es concentra al mig del quadre d’una tempesta, o d’un naufragi al mar del nord, o d’un vaixell amb les veles esquinçades arraconat a la costa. Les onades grans empenyen cap a un destí que no es pot aturar. L’estiu és massa curt perquè sigui una altra vida.