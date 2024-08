L’estiu, les nits

Quan el Raimon cantava «La nit» com una metàfora d’un llarg temps de silenci i de foscor, pensava, segur, en una nit d’hivern. Les nits d’estiu són una altra cosa. Comencen d’una manera oficiosa per Sant Joan i s’acaben a mesura que s’acaben les vacances: d’una forma gradual i suau, sense data fixa. Són curtes i intenses les nits d’estiu, i sota el seu cel serè s’hi viuen moments que no serien els mateixos ni a cobert ni a plena llum del dia. N’hi ha prou amb deixar la finestra oberta perquè les nits d’estiu s’escolin a la nostra habitació, però per viure-les plenament les hem d’assaborir al ras i ho podem fer de mil maneres, sols o en companyia, pensant, conversant, ballant, escoltant la ràdio. D’una forma més tranquil·la o més bulliciosa, tant se val. Fem el que fem tot estarà recobert per aquella pàtina màgica que li dóna la nocturnitat i l’aire lliure. I tindrà encara un significat més especial si ho fem a consciència, celebrant íntimament la sort d’existir.

Per viure amb tota la seva intensitat una nit d’estiu no cal viatjar lluny ni fer un gran dispendi. L’encís de les nits d’estiu és a l’abast de tothom. N’hi ha prou amb sopar a la fresca d’un terrat. O amb seure a una terrassa d’un racó qualsevol de qualsevol barri vell, envoltat de parets mig descrostades... i creure’t que ets a Itàlia. Perquè l’encant de les nits d’estiu planeja per damunt de tots els racons del planeta i ho amara tot amb el seu encanteri. Fa que totes les festes nocturnes de tots els pobles més xics s’assemblin i que tots els balls amb orquestra semblin el mateix ball amb els mateixos músics i tots els desitjos que hi bateguen siguin com un de sol.

S’assemblen també les preguntes que ens fem tots els homes i les dones del món quan contemplem la volta celeste. Pensem d’on hem vingut i on anem, si hi ha humanitats com la nostra més enllà de la Terra, si l’univers té un límit o no s’acaba mai... Pensem on són els nostres morts, i de vegades també, sota el cel infinit, pensem en Déu.

Les nits d’estiu són el marc ideal per a totes les fantasies, eleven la nostra imaginació a la màxima potència i ens conviden a creure en realitats inventades tot i sabent que no són més que això. Arriben al seu major exponent quan contemplem amb ulls d’infant una pluja d’estels, però les possibilitats de fantasiejar sota el cel de nit són incomptables. Com aquell any, quan escoltant un concert en un petit recinte a l’aire lliure, vaig imaginar aquella escena a vista d’ocell, amb una càmera que s’enlairava cap el cel, fins a deixar-nos a tots com un petit punt de llum enmig d’un gran mapa. Igual com un anunci del Codorniu.

Les nits d’estiu no són fosques com aquella del Raimon. Estan plenes d’il·lusions. I brillen il·luminades per milers d’estrelles i cuques de llum.