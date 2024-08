Manresans preocupats per la immigració

Segons dades publicades per aquest diari (Regió7 del 30 de juliol) els problemes relacionats amb la immigració són la segona principal preocupació dels manresans i manresanes d’acord amb una enquesta de la Diputació de Barcelona. El titular del diari encara fa pujar més el nivell d’aquesta preocupació quan afirma, a primera plana i a quatre columnes, que la seguretat i la immigració són la primera preocupació. És forçant el titular i relacionant seguretat i immigració que el diari contribueix a incrementar el clima de preocupació. Un altre titular possible, igual de cert, hauria estat afirmar que la immigració no és el primer problema dels manresans.

La immigració és un dels temes que acostumen a aparèixer en el debat públic des de fa dues dècades, coincidint amb l’increment de l’arribada de població estrangera a Catalunya a partir del canvi de segle. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística mostren com en la primera dècada del segle la població estrangera a Catalunya va passar de 181.000 persones a gairebé 1,2 milions. En anys posteriors, aquesta xifra s’estabilitza i, de fet, retrocedeix, fins a arribar al punt més baix el 2015 i el 2016 per recuperar-se a partir d’aleshores. Segons l’última dada (2022), a Catalunya hi ha un total de gairebé 1,3 milions de residents estrangers, que suposen el 17% del total de la població catalana, dels quals uns 16.000 viuen a Manresa (20%).

Segons la darrera enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya, els problemes relacionats amb la immigració preocupen només al 6% dels catalans. És el desè problema en grau d’importància, després del canvi climàtic, la sequera, la insatisfacció per la política, l’atur, l’accés a l’habitatge, les relacions Catalunya-Espanya, etc. Vol dir això que aquests problemes no preocupen als manresans? Simplement, no els esmenten com a problemes per què l’enquesta de la Diputació no ho ha preguntat.

Posar les dades en el seu context i no forçar la realitat per fer titulars cridaners, ajudaria molt a parlar de la immigració de forma més serena. Perquè, efectivament, hi ha manresans i, sobretot, manresanes preocupats per la immigració. Només cal parar les orelles per comprovar que les opinions que s’expressen al carrer, estan farcides dels mites i mentides que acompanyen al fenomen de la immigració i que fan que la gent es posicioni davant d’ell d’una forma absurda: a favor o en contra. No es pot estar a favor o en contra de la immigració. Simplement, és una realitat que cal tenir en compte a l’hora de definir les polítiques públiques, de la mateixa manera que un arquitecte no pot obviar la força de la gravetat quan dissenya un edifici. Crec que ens fa molta falta una nova visió sobre la realitat de la immigració que no es basi en emocions sinó en dades i que, a partir del respecte escrupolós als drets humans, procuri entendre aquesta nova realitat com a part inseparable de processos més amplis de canvi social, cultural i econòmic que afecta el conjunt de la nostra societat.