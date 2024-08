Mobilitzar avis a l’agost és un mal pla

Al cap de poquíssims minuts després de l’anunci per part de Raquel Sans (la d’ERC no la de TV3) del preacord per investir a Salvador Illa com a l’immediat president de la Generalitat, un centenar de persones cridades per l’ANC de Lluís Llach van acudir a la seu del partit a Manresa a protestar. Enganxaven uns pamflets mentre cridaven fluixet: «No volem... a Illa president». Probablement van ser els primers de tot Catalunya en sortir.

La concentració fou ben «processista». L’única arma eren uns xiulets de plàstic i una cinta adhesiva pels cartells, posats amb cura entre les reixes de la porta de l’edifici. Correctes i endreçats. Res a veure a com les gasten grups com la CNT en protestes laborals. Ells van amb cola enganxosa, esprais de pintura i duen, com a mínim, un megàfon. Ni els clients de la terrassa del bar del costat es van haver de moure mentre es prenien els seus granissats o alguna cosa més forta.

A l’hora de lliurar aquesta peça no es coneixia el resultat de la consulta d’ahir a la militància. A Esquerra són uns poquíssims 8.700 els habilitats per decidir el rumb polític de milions. L’assemblearisme és com una mena de desconstrucció de la democràcia per trams.

Si ho avalen Llach ja els hi ha dit als seus que «estiguin a punt». Fent un clàssic en aquesta mena de jugades mestres de fireta no ha concretat res. A la protesta manresana hi havia una majoria (ben absoluta) de caps pelats lluents, panxes macerades i cabelleres blanques com la meva. Els joves han desaparegut d’aquestes trobades fa temps. En imatges televisives d’altres concentracions similars alguns evidenciaven ser en llista d’espera per un canvi de maluc o de genoll. I tot això passaria al mes d’agost: la probable investidura del nou masover del palau i la (potser) tornada de Puigdemont. A un país a on qualsevol manifestació nacional superava el milió de persones ara s’arrisquen els convocants a unes estrepitoses punxades amb pocs i ancians. No hi haurà plànol de càmera tancat que ho amagui: quatre gats, la resta de vacances o mirant els Jocs de París. Seria la pitjor forma per tancar una etapa sobiranista: per falta de quòrums.

Salvador Illa presidint, Carles Puigdemont detingut i Oriol Junqueras fent el gallec no serà suficient, llevats pels activistes pregeriàtrics, per evitar una girada d’esquena transversal. El desencís i la canícula estiuenca podrien ser dues avaries definitives. Amortirien el so de la carraca sonant des d’abans del 2.017. Apel·lar a tot un poble a sortir als carrers i descobrir que entre tots no en fan ara ni un de mitjà seria un missatge prou clar com per repensar tot això d’aquest país. El viatge cap a Ítaca (amb il·lusió) s’ha convertit en una inacabable espera de Godot per part de pensionistes com els de Miami.