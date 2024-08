Vaig perdut. Per primera vegada des que em dedico al periodisme digital -i d’això ja en fa vint anys- tinc un batibull al cap que cada vegada és més gros i inclou més temes. De les eleccions a Veneçuela, ho sabem tot i no sabem res. De la cerimònia dels Jocs de París, encara no he aconseguit treure l’entrellat clar de si hi va haver una ofensa contra el cristianisme o una referència a un quadre Jan van Bijlert. La boxejadora algeriana Imane Khelif, ara és dona, ara és home. Tot depèn de qui t’ho expliqui. I, ara mateix, hi ha molta gent explicant i opinant; molta gent que, en realitat, tampoc sap res.

Estic a dues piulades d’esborrar X del telèfon. La situació és tan absurda que la mateixa xarxa social va haver de crear fa uns mesos les anotacions perquè, davant un missatge fals, els usuaris poguessin fer les seves acotacions pertinents. Però aquestes s’han acabat convertint, també, en una discussió de bar infumable. Qui diu la veritat? A saber. I, entre tot això, s’hi han colat comptes trolls i vídeos i imatges generats per Intel·ligència Artificial que semblen ben reals i que l’algoritme premia més que als mitjans acreditats. Informar-se a través d’aquesta eina és ja impossible. I amb TikTok, passa tres quartes parts del mateix: l’app que tenen com a referència les Generacions Z i Alpha està plena de terraplanistes i d’aspirants a ser el tertulià cunyat de l’any.

A tot això, a aquest mar de desinformació, només s’hi pot fer front a través del periodisme intel·ligent. I, alerta, perquè també està en perill. No per falta de lectors, no per falta de mans, sinó per espavilats que volen substituir les redaccions per ordinadors amb ChatGPT. Cert, des dels mitjans de comunicació ja fa temps que es treballa amb la Intel·ligència Artificial; la premissa és emprar-la en tot allò que pugui agilitzar feines i ajudar el periodista, no substituir-lo. A l’ombra, però, ja són realitat les webs capaces de tibar els continguts d’altres, reescriure’ls en un segon i republicar-lo com a seu. Un d’ells porta firma manresana. D’aprofitats sempre n’hi ha hagut, però ara el plagi és a l’engròs. Què hi guanyen? Ingressos per publicitat i, si no s’hi posa barreres, qui sap si subvencions públiques ben aviat. El Col·legi de Periodistes hi ha d’intervenir. Són empresaris sense escrúpols, com els que permeten que les fake news i la toxicitat hagin conquerit les xarxes. A llarg termini, els paràsits poden matar l’hoste, però ells, ja hauran fet el negoci. n