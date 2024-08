Repensar la Piscina Municipal Manel Estiarte Duocastella

Manresa va ser la segona ciutat de l’Estat amb piscina coberta i que es va deixar perdre per manca de manteniment i d’inversió; una joia de l’arquitectura esportiva poc valorada.

El Club Natació Manresa és l’entitat amb més olímpics d’una ciutat que era coneguda pel bàsquet, la natació i el waterpolo. Aquest estiu s’ha reobert el debat sobre la piscina per problemes d’espai. Fins es planteja la construcció de noves instal·lacions. A més, sempre s’ha criticat la manca d’espai de joc a l’aigua, la competència per l’espai de nedar entre usuaris i nedadors... Una Piscina Municipal ha d’oferir tres serveis: primer l’oferta lúdica amb piscines de diferents fondàries segons les edats, amb formes diverses, per jugar, tirar-se en bomba i que avui no ofereix. L’oferta esportiva que permeti aprendre a nedar i fer-ho pel manteniment físic i que s’està quedant petita. L’oferta d’alt nivell esportiu, per a nedadors, waterpolistes, etc.; ara els esportistes del CNM no tenen sempre espai per entrenar i així difícilment es tornarà a l’elit. També hi ha les activitats complementàries, solàriums, zones de joc fora de l’aigua, gimnàs, sauna...

Penso que la Piscina Municipal està molt ben ubicada i té espai per créixer. La zona de l’antiga fàbrica Baltiérrez, l’àrea de la Fàbrica Nova fins a les «cases de xocolata», són espais a repensar, hi cap la universitat, hi cap vivenda i l’ampliació de la Piscina Municipal. No cal anar al Congost o a Cal Gravat. La infraestructura de base ja està feta; les canonades d’aigua, els sistemes de sanejament i filtratge i el subministrament d’energia.

És de primer de Geografia Urbana que la millor ubicació per un servei d’àmbit municipal (en una ciutat mitjaneta) sempre és a prop d’on ja hi ha la infraestructura de base. Hi ha un equip humà organitzat i preparat per treballar en el servei que s’ofereix, tant en manteniment, com en monitoratge, només caldria ampliar-lo.

La societat demanda espais d’esport per la salut i el benestar, per l’oci i la competició. La Piscina Municipal ho ofereix tot, però falta làmina d’aigua, falta un espai agradable, més verd i lúdic. Tenim un magnífic gimnàs però no pista poliesportiva. No calen obres faraòniques, cal optimitzar el què tenim invertint el necessari, i solucionant les mancances.